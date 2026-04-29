"Klassik unter Sternen“ zieht nach Grafenegg

Nach 17 Jahren am Göttweiger Berg startet das Kult-Open-Air neu – mit Starsängerin Elina Garanča und einem völlig neuen Programm!

Es ist die Klassik-Sensation des Jahres! Die legendäre Konzertreihe „Klassik unter Sternen" verlässt nach sage und schreibe 17 Jahren den Göttweiger Berg und zieht erstmals nach Grafenegg um – und der Ansturm ist gewaltig!

Ausverkauft!

Wer noch hofft, heuer dabei zu sein – zu spät! Alle drei Tage sind restlos ausverkauft! Raiffeisen-Chef Erwin Hameseder kann es selbst kaum fassen: „Im November war ich noch skeptisch, jetzt überhaupt nicht mehr. Alle drei Tage sind ausverkauft und es ist ein ganz neues, frisches Programm!" Wahnsinn!

Garanča persönlich: so nah wie noch nie

Weltstar Elina Garanča kommt nicht nur zum Singen – sie will sich diesmal direkt unters Publikum mischen! „Wir haben heute noch besprochen, wie wir diesen direkten Kontakt mit dem Publikum aufbauen können", verrät die Operndiva. Dazu gibt es einen eigenen Garanča-Themenweg mit einer kuratierten Fotostrecke durch das Gelände. Näher kommt man dem Weltstar nicht!

Kulturpicknick mit jungen Talenten

Das ist der absolute Kracher des neuen Programms: Beim Kulturpicknick stehen die Nachwuchstalente der „ZukunftsStimmen" im Rampenlicht. Heuer hat die gerade mal 21-jährige Sopranistin Günel Shirinova den Wettbewerb gewonnen – ein Star von morgen, den man sich jetzt schon merken sollte.

Emotionaler Abschied

Der Umzug fiel auch der Sängerin nicht leicht: „Das einfach so aufzugeben, fällt schwer, aber ich bin auch jemand, der rational auf etwas schaut", gesteht Garanča offen. Der Wechsel erfolgte aus wirtschaftlichen und nachhaltigen Gründen – und hat sich augenscheinlich bereits voll ausgezahlt!

2027 gesichert: jetzt schon Tickets sichern

Großartige Neuigkeit für alle, die heuer leer ausgegangen sind: Die Finanzierung für 2027 ist bereits gesichert und der Kartenverkauf hat soeben gestartet! Also schnell sein – bei diesem Ansturm sind die Tickets im Handumdrehen weg!