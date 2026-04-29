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Neuer Starkl Erlebnisgarten eröffnet am 9. Mai
© Ecoplus

Sensations-Opening

Neuer Starkl Erlebnisgarten eröffnet am 9. Mai

29.04.26, 10:24
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Große Neuigkeiten für alle Familien in Niederösterreich! Neben dem legendären Starkl Palmenhaus in Aschbach entsteht gerade ein brandneuer Erlebnisgarten – und der öffnet am 9. Mai 2026 feierlich seine Tore.

Der neue Natur-Kinderspielplatz hat es in sich: Kletterelemente, Balanceelemente, Sprunghügel und begehbare Blüten warten auf die kleinen Abenteurer. Der absolute Kracher aber ist die überdimensionale Starkl-Zwerg-Figur – inklusive integrierter Rutsche! Das wird der Selfie-Spot des Sommers! Dazu wurde das gesamte Gartenareal neu gestaltet, das Wegenetz zoniert und der bestehende Teich saniert. Und das Beste: Ein Wasserspielbereich ist bereits für nächstes Jahr geplant! 

Café "Das Pfau“ – Genuss für die ganze Familie 

Während die Kinder toben, können die Eltern entspannen: Das neue Gastronomie-Gebäude mit dem Café-Bistro „Das Pfau" bietet 50 Sitzplätze indoor und rund 70 Sitzplätze outdoor. Geschäftsführer Josef Ludwig Starkl verspricht: „Ein Freizeiterlebnis, das Natur, Genuss und Bewegung verbindet!" Klingt nach dem perfekten Ausflugstag! 

Mikl-Leitner begeistert – und 100.000 Besucher erwartet 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeigt sich vom neuen Erlebnisgarten schwer beeindruckt: Das Projekt stärke den ländlichen Raum und helfe dabei, „die Zukunft unserer Kinder aktiv mitzugestalten." Stark(l)! Und die Zahlen sprechen für sich: Satte 100.000 Gäste pro Jahr werden im gesamten Areal erwartet.

Perfekte Ergänzung zur NÖ Landesausstellung

Wer die Niederösterreichische Landesausstellung 2026 in Mauer-Öhling besucht – die noch bis 8. November läuft – kann den Starkl Erlebnisgarten gleich als Ausflugsziel kombinieren! Dazu gibt es noch ein „Gartenlabor" sowie Yoga-Kurse und Wellness-Aktivitäten. Da ist für jeden was dabei! Unterstützt wurde das Megaprojekt von der ecoplus Regionalförderung. Geschäftsführer Helmut Miernicki ist überzeugt: „Vom Ausbau des Erlebnisgartens profitiert die gesamte Region!" Also: Den 9. Mai im Kalender rot markieren – dieser Erlebnisgarten wird ein absolutes Muss für die ganze Familie!

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