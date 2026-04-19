Mit blauem Stern im Gesicht kennt man ihn als auffälligen Popstar. Nun überrascht COSMÓ auf Instagram mit einem ungewohnten, zurückhaltenden Auftritt.

Normalerweise ist COSMÓ klar an seinem markanten Markenzeichen zu erkennen: dem blauen Stern im Gesicht. Mit seinem auffälligen Styling bleibt der 19‑Jährige im Gedächtnis, auch wenn es nicht jeden Geschmack trifft. Bei öffentlichen Auftritten setzt Österreichs „Eurovision Song Contest“-Hoffnung derzeit bewusst auf Wiedererkennung und inszeniert sich klar als Popstar.

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Klarer Popstar-Auftritt

COSMÓ trägt bei Auftritten öfter ähnliche Outfits und präsentiert sich mit einem durchgängigen Look. Die bewusste Wiederholung gehört für ihn zur künstlerischen Inszenierung. Der blaue Stern im Gesicht ist dabei zu seinem unverkennbaren Erkennungsmerkmal geworden.

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Privater Moment auf Instagram

Auf Instagram zeigt der „Tanzschein“-Interpret nun jedoch eine andere Seite von sich. Ungeschminkt, in schlichter Kleidung wirkt COSMÓ deutlich ruhiger und zurückhaltender als auf der Bühne. Der sonst so auffällige Popstar erscheint plötzlich fast brav.

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Ruhiger abseits der Bühne

Dass er abseits der Bühne leiser und weniger extravagant ist, hatte COSMÓ bereits angedeutet. Mit seinem aktuellen Posting lässt er seine Fans nun direkt daran teilhaben. Der Social‑Media‑Auftritt zeigt, dass es bei dem jungen Musiker noch weitere Facetten gibt, die abseits des Bühnenlooks liegen.

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Mehr Facetten sichtbar

Mit dem ungewohnten Einblick unterstreicht COSMÓ, dass sein öffentliches Auftreten nicht alle Seiten seiner Persönlichkeit abbildet. Der Instagram‑Moment wirkt bewusst reduziert und zeigt einen Kontrast zum durchinszenierten Popstar‑Image.