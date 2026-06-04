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Kids lieben es hier

Amira Aly: Rückkehr nach Österreich?

Amira Aly
Amira Aly © Getty Images
Die schwangere Kärntnerin Amira Aly genoss mit ihren beiden Söhnen eine erholsame Auszeit in Salzburg und teilte die privaten Einblicke mit ihren Fans.
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Die 33-jährige Moderatorin, die aktuell ihr drittes Kind erwartet, verbrachte einige Tage voller Familienzeit und Bergluft im Bundesland Salzburg. Gemeinsam mit ihren fünf und sechs Jahre alten Söhnen aus der Ehe mit Olli Pocher (48) entspannte sie in der Natur. Auf Instagram zeigte sich Amira Aly mit einem deutlich sichtbaren Babybauch beim Radfahren, Sporteln und am Lagerfeuer. Ihr Partner Christian Düren (35), mit dem sie laut einem Medienbericht aus dem Mai Nachwuchs erwartet, war auf den Bildern nicht zu sehen.

Sehnsucht nach den Bergen

Die weite Natur hat es der kleinen Familie sichtlich angetan. Amira Aly verriet: "Meine Kinder wollen für immer in Österreich leben, in den Bergen." Der Urlaubsort in Salzburg lag dabei nur rund zweieinhalb Autostunden von ihrem Geburtsort Klagenfurth am Wörthersee entfernt. Neben viel Bewegung stand vor allem kulinarischer Genuss auf dem Programm des Familientrips.

Krapfen und Sachertorte

Auf den geteilten Schnappschüssen war zu sehen, wie die Familie gemeinsam Stockbrot zubereitete. Zudem genoss die schwangere Österreicherin traditionelle Bauernkrapfen, selbst gemachtes Eis und eine Sachertorte. Am Mittwoch machte sich jedoch Aufbruchsstimmung breit. Die Moderatorin postete: "Bei uns ist heute leider Aufbruchsstimmung. Ich möchte nicht. Auch meine Kinder möchten gar nicht nach Hause."

Neues Nest in Köln

Amira Aly und Christian Düren
Amira Aly und Christian Düren © Getty Images

Für die dreiköpfige Familie ging es zurück nach Köln, wo ein nach ihren Wünschen gebautes Haus wartet. Dort wird bald das dritte Kind die Welt von Amira Aly und ihrem Partner bereichern. Für die Erholung kann die Familie zukünftig zu den Verwandten nach Österreich reisen.

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