Hingucker-Look
Silvia Schneider: Designer-Outfit für die Festspiele
Am kommenden Wochenende sind Silvia Schneider und ihr Begleiter bei der "Carmen"-Premiere in Salzburg mit dabei. Bei dem Herren im weißen Anzug mit Stecktuch handelt es sich allerdings nicht um ihren neuen Freund, sondern um Gottfried Birklbauer. Der Edelschneider aus Linz verpasste der Moderatorin ein aufregendes Festspieloutfit.
Aufregendes Outfit für die Matinee
Das Paar war auf dem Weg zur Matinee in der Kollegienkirche im Rahmen der heurigen Festspiele in Salzburg zu sehen. Silvia Schneider trug dabei einen Capeblazer mit extratiefem Ausschnitt und eine fließende Palazzohose.
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Helle Farben als Modetrend
Zu ihrem Look sagte Silvia Schneider: "Generell sind helle Farben für tagsüber ganz groß im Trend. Beim Abendkleid darf es dann auch mal bunter sein". Mit dieser Einstellung wird die Moderatorin auch beim nächsten Auftritt wieder zu sehen sein.
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