Festspiel-Auftakt
Bregenz startet mit Kurtisane, Rekord und Spiegelbühne
Zum 80-jährigen Jubiläum der Bregenzer Festspiele, die am Mittwochvormittag (22. Juli) traditionell von Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet werden, gibt es eine Premiere: zum erstem Mal ertönt "La Traviata" auf der Seebühne. Und das mit Publikumsrekord. Alle 28 der bis zum 23. August angesetzten Vorstellungen sind schon seit Ostern restlos ausverkauft. Über 220.000 Besucher!
Bühnenbild beruht auf einem zerbrochenen Spiegel
Für die Bregenzer Neuinszenierung verlegt der gefeierte italienische Regisseur Damiano Michieletto die Handlung in die Ära der Roaring Twenties. Der Welt wird dabei ein Spiegel vorgehalten und das im wahrsten Sinne. Das von Paolo Fantin geschaffene Bühnenbild beruht auf einem 700 Quadratmeter großen und 25 Meter hohen zerbrochenen Spiegel, der auch für die zerbrochene Seele der Pariser Kurtisane Violetta steht. In Summe 86 Spiegelsplitter, die zum Gros auch mit Hydraulikzylindern bewegt werden können. Dazu gibt’s ein Wasserbecken, das von der "Freischütz"-Inszenierung übernommen wurde.
Auch interessant
Inspiriert vom glamourösen Flair der Great-Gatsby-Zeit führt "La Traviata" in Bregenz "die vom Weg Abgekommene" Edelkurtisane Violetta in eine Welt, in der scheinbar alles erlaubt ist – außer echter Liebe. Zwischen Jazzclubs und dekadenten Festen, Lebenshunger und Zerbrechlichkeit steht Violetta, die alternierend von Marjukka Tepponen, Stacey Alleaume oder Julia Muzychenko gespielt wird, vor einer Entscheidung, die ihr Schicksal für immer besiegelt.
TV-Hit
ORF2 überträgt die zweite Aufführung, bei der die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Kirill Karabits aufspielen, am Freitag, dem 24. Juli, ab 21.20 Uhr live.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden