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Güssing 2026

Burgenländischer Kabarett-Preis geht nach Tirol

Flo &amp; Wisch, Michaela Obertscheider und Andreas Vitasek
© LepsiFoto
Beim Finale des Burgenländischen Kabarettpreises sicherte sich die Tirolerin Michaela Obertscheider den Hauptpreis. Manuel Thalhammer wurde vom Publikum ausgezeichnet.
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Am Montag fand im Rahmen des Güssinger Kabarettsommers das Finale des Wettbewerbs "Der Burgenländische Kabarettpreis" statt. An dem Abend sicherte sich die Tirolerin Michaela Obertscheider den Hauptpreis. Jeder der vier Finalacts hatte 20 Minuten Zeit, um die Fachjury und das Publikum von sich zu überzeugen. Durch den Abend führten charmant und schlagfertig Flo & Wisch.

Entscheidung der prominenten Fachjury

Den Vorsitz der Fachjury hatte Kabarett-Legende und künstlerischer Leiter des Kultursommer Güssing Andreas Vitasek inne. Der Jury gehörten außerdem Barbara Karlich, Georg Hoanzl, Peter Wustinger und Ursula Hofmeister an. Nach vier Auftritten fiel die Entscheidung. Der mit 5.005 Euro dotierte Hauptpreis ging an Michaela Obertscheider, die sich mit Sprachgewandtheit und Bühnenpräsenz durchsetzte. Über den Publikumspreis mit 505 Euro freute sich Manuel Thalhammer. Während der Beratung verkürzte Special Guest Nadja Maleh die Wartezeit.

Nadja Maleh
Nadja Maleh © LepsiFoto

Erfolgreicher Bewerb im deutschen Sprachraum

Ursula Hofmeister und Barbara Karlich
Ursula Hofmeister und Barbara Karlich © LepsiFoto

Der Burgenländische Kabarettpreis hat sich in den vergangenen fünf Jahren als wichtige Bühne für Nachwuchskräfte etabliert und gilt als höchstdotierter Nachwuchspreis im deutschen Sprachraum. Als Hauptsponsor unterstützt die Bank Burgenland den Wettbewerb. Unter den prominenten Gästen fanden sich TV-Talkerin Barbara Karlich und Schauspielerin Konstanze Breitebner.

Konstanze Breitebner
Konstanze Breitebner © LepsiFoto

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