"Sorry Not Sorry": Lika Doss rechnet mit Selbstzweifeln ab

Die Linzer Musikerin und klinische Psychologin Lika Doss meldet sich mit ihrer neuen Single "Sorry Not Sorry" zurück. Der selbstbewusste Popsong setzt ein klares Zeichen für pure Selbstliebe.

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Die oberösterreichische Sängerin und Songwriterin Lika Doss startet mit ihrer neuesten Single musikalisch voll durch. Wer den Song live erleben möchte, hat dazu bald die Gelegenheit: Am Donnerstag, 13. August, 18:30 Uhr steht sie auf der Aperol Spritz Piazza am Wiener Rathausplatz auf der Bühne, und am Sonntag, 6. September singt sie beim Brückenpicknick in Linz. Das dazugehörige Musikvideo wurde gemeinsam mit Lukas Plöchl direkt in Linz gedreht.

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Große Erfolge im Radio

Lika Doss © Tim Cavadini

Lika Doss wuchs in einer Musikerfamilie auf, nahm früh Klavierunterricht und sang anfangs Cover-Versionen. Seit 2019 veröffentlicht sie eigene Songs auf Deutsch. Ihre Musik läuft bereits erfolgreich auf zahlreichen Radio-Sendern. Auch live überzeugte sie bereits als Support Act für Alexander Eder und vor Acts wie Clueso und Clock Clock.

Selbstliebe statt schwerem Heartbreak

Lika Doss © Tim Cavadini

Die Künstlerin arbeitet nebenbei als selbstständige Klinische Psychologin. Ihre neue Single "Sorry Not Sorry" entstand in Zusammenarbeit mit den Produzenten Paul Katzmayr und Wolfgang Pammer sowie der Songwriterin Julia Kautz. Der Track markiert den Beginn einer neuen Ära, bei der Lebensfreude und innere Stärke anstelle von Selbstzweifeln im Fokus stehen. Eventuelle Kritik an ihrem persönlichen Glow Up ist der Linzerin dabei völlig egal.