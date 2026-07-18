Helene Fischer bricht mit ihrer 360°-Show alle Rekorde

Die gigantische Open-Air-Tour von Helene Fischer fand ihr großes Ende. Bei insgesamt 15 Konzerten begeisterte die erfolgreiche Entertainerin knapp 750.000 Menschen.

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Der krönende Abschluss der gigantischen Stadion-Produktion ging am Freitagabend in der mit 71.000 Besuchern restlos ausverkauften Allianz Arena in München über die Bühne. Insgesamt zog das 360° Spektakel knapp 750.000 Menschen bei 15 Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Holland an. Auch in Österreich war die Begeisterung riesig: In Wien strömten beeindruckende 57.500 Fans zum Konzert des Superstars.

Helene Fischer feiert Party

Helene Fischer © Instagram

Gemeinsam mit einem internationalen Ensemble, bestehend aus ihrem Ehemann Thomas Seitel, 20 Tänzern und zwölf Bandmitgliedern, feierte die Künstlerin eine geniale 2,5-stündige Party ihrer 20-jährigen Karriere. Mit allen großen Hits hielt sie das Publikum vom ersten bis zum letzten Song in Atem. Dabei sah die Künstlerin ihr Versprechen eingelöst, "allen Zuschauern so nah wie möglich zu sein!". Überall wurde der Star von enthusiastischen Fanreaktionen und kritischer Anerkennung der Medien begleitet. Neben dem Erfolg in Wien gab es immense Besucherrekorde in Berlin mit 90.000 Fans, Hamburg mit 120.000 bei zwei Konzerten, Frankfurt mit 90.000 bei zwei Shows sowie Köln mit 85.000 und Stuttgart mit 52.000 Zuschauern.

Helene Fischer sagt Danke

Helene Fischer © APA/GEORG HOCHMUTH

Am Ende ihrer Tournee zeigte sich die Sängerin tief bewegt. "Jede Tour verändert einen – auch mich", resümierte die Künstlerin. „Ich nehme unzählige Erinnerungen, Emotionen und Begegnungen mit, aber vor allem neue Energie und Inspiration. Ich bin dankbar für alles, was wir gemeinsam erlebt haben. Und wenn diese Tour eines gezeigt hat, dann, dass das Schönste immer dann entsteht, wenn Menschen für ein paar Stunden alles um sich herum vergessen und einfach den Moment miteinander genießen.”

Erfolgreiche 360-Grad-Tour

Helene Fischer © Instagram

Die gigantische Show, die alle bisherigen Tourneen der Künstlerin nochmals übertraf, wurde von Live Nation produziert und veranstaltet. Nach der vorherigen Arena-Tour war dies bereits die zweite bahnbrechende Kooperation. Marek Lieberberg, CEO von Live Nation GSA, zeigte sich zum Abschluss extrem stolz: "Wir sind unendlich stolz auf diesen Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von Helene Fischer, die erneut ihre singuläre Popularität und überragende Qualität unter Beweis gestellt hat. Die 360° Tour hat auch gezeigt, wie man den Fans unvergleichliche magische Momente liefern kann, die in Erinnerung bleiben. Das war von Anfang an unsere Ambition." Damit verabschiedet sich die Produktion erfolgreich von den europäischen Bühnen.