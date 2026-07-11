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57.500 Besucher

Helene Fischer bricht Stadion-Rekord in Wien

Helene Fischer
© Thomas Zeidler
Die Schlager-Queen deklassiert Linkin Park und die Böhsen Onkelz und stellt für heuer einen neuen Rekord auf.
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Es ist die Show des Jahres: 34 Hits, fünf heiße Kostüme und eine Liebes-Show mit ihrem Thomas Seitel. Die 25 Millionen Euro teure und 29 Meter hohe Bombast-Bühne wird dabei in der Stadionmitte errichtet und liefert ein "Rundum-Glücklich-Spektakel". Auch mit Pyro-Overkill, 200 Kilo Konfetti und beweglichen Kran-Elementen.

Helene Fischer
Helene Fischer © Instagram

Und jetzt hat Helene Fischer auch noch den Besucher-Rekord 2026 geknackt. 57.500 Fans werden den Superstar Samstagabend im Wiener Happel-Stadion live erleben. Damit kann Helene mit 500 Besuchern mehr als Linkin Park und die Böhsen Onkelz punkten, die es beide "nur" auf 57.000 Fans brachten.

Fischer überholt Rockstars

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Als Highlight zeigt Helene in Wien nicht nur fünf heiße Outfits – sondern auch ihre Liebe. Für den brandneuen Song „An meiner Seite" kuschelt sie sich in die starken Arme ihres Thomas Seitel. Bei einer waghalsigen Hochseil-Akrobatik-Einlage. Mit Streicheleinheiten und Küssen. Und: Fischers Wien-Show wird auch mitgefilmt und als Konzert-Film erscheinen.

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