Helene Fischer bricht Stadion-Rekord in Wien

Die Schlager-Queen deklassiert Linkin Park und die Böhsen Onkelz und stellt für heuer einen neuen Rekord auf.

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Es ist die Show des Jahres: 34 Hits, fünf heiße Kostüme und eine Liebes-Show mit ihrem Thomas Seitel. Die 25 Millionen Euro teure und 29 Meter hohe Bombast-Bühne wird dabei in der Stadionmitte errichtet und liefert ein "Rundum-Glücklich-Spektakel". Auch mit Pyro-Overkill, 200 Kilo Konfetti und beweglichen Kran-Elementen.

Helene Fischer © Instagram

Und jetzt hat Helene Fischer auch noch den Besucher-Rekord 2026 geknackt. 57.500 Fans werden den Superstar Samstagabend im Wiener Happel-Stadion live erleben. Damit kann Helene mit 500 Besuchern mehr als Linkin Park und die Böhsen Onkelz punkten, die es beide "nur" auf 57.000 Fans brachten.

Fischer überholt Rockstars

Als Highlight zeigt Helene in Wien nicht nur fünf heiße Outfits – sondern auch ihre Liebe. Für den brandneuen Song „An meiner Seite" kuschelt sie sich in die starken Arme ihres Thomas Seitel. Bei einer waghalsigen Hochseil-Akrobatik-Einlage. Mit Streicheleinheiten und Küssen. Und: Fischers Wien-Show wird auch mitgefilmt und als Konzert-Film erscheinen.