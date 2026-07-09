Festival-Finale in Eisenstadt mit Moby, Rise Against und Co.

Sommerhits in Eisenstadt. Am Freitag (10. Juli) lassen Sophie Ellis-Bextor, Jovanotti und Moby "Butterfly Dance" swingen . Am Samstag (11. Juli) holt oe24 u.a. The Subways, New Model Army und Rise Against zum Forestglade.

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Pizzera & Jaus, Wolfgang Ambros, Manfred Mann’s Earth Band, Foreigner und Shock-Rocker Alice Cooper haben heuer Eisenstadt schon begeistert. Jetzt geht’s im malerischen Schlosspark ins Saison-Finale. Am Freitag steigt die Sause Butterfly Dance mit u.a. Sophie Ellis-Bextor („Murder on the Dancefloor“), der neuen Hit-Show "Summerparty" von Jovanotti nund dem Österreich-Comeback von Moby („We Are All Made Of Stars“) nach 15 Jahre Pause als Headliner.

Sophie Ellis-Bextor stimmt in Eisenstadt auch den Megahit "Murder on the Dancefloor" an. © Getty Images

Rise Against sind am Samstag die Headliner vom Forestglade. © Getty Images

Forestglade: Spannendstes Festival des jahres

Am Samstag präsentiert oe24 die "Mutter aller Festivals", das Forestglade, für das Ewald Tatar auf allgemeinen Wunsch die Veteranen von New Model Army zurückholt. Die waren ja schon 1995 bei der Premiere dabei und liefern nun ihren bereits 6. Forestglade-Auftritt. Dazu gibt’s beim spannendsten Festival des Jahres, auch Ramazuri, die Chart-Rocker Jet ("Are You Gonna Be My Girl"), Ash, The Subways. die auch das Nirvana-Cover "Come As You Are" im Programm haben und Life Of Agony. Als Headliner zünden Rise Against die Vollpower Show zur neuen CD "Ricochet".

2027 holt oe24 u.a. Lynyrd Skynyrd zum Lovely Days

Am 3. Juli 2027 holt oe24 Lynyrd Skynyrd zum Lovely Days. © Getty Images for New Year's Eve

Nächstes Jahr geht es ähnlich spektakulär weiter. Am 3. Juli 2027 holt oe24 die Südstaaten-Rocker von Lynyrd Skynyrd („Sweet Home Alabama“), die weltbeste Tribute-Band The Australian Pink Floyd Show, 10cc, The Devon Allman Project und die Woodstock-Legenden von Ten Years After zum Lovely Days. Beim "Butterfly Dance" (10. Juli) ist u.a. Jan Delay dabei.