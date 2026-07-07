Schlagerparty des Jahres rockt für Sie zum Bestpreis! Mit DJ Ötzi, Leandros & Co.

Mit ticket24 sind Sie am 21. Juli bei der "Schlagerparty des Jahres" in Mörbisch zum Bestpreis dabei. Ihre Karten für die einmalige Hit-Show mit DJ Ötzi, Vicky Leandros, Andy Borg und Co. gibt’s jetzt mit 20 Euro Ermäßigung.

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"Ein Stern", "Tirol", "Ich liebe das Leben", "Theo wir fahr’n nach Lodz", "Adios Amor", "Schwarzer Sand von Santa Cruz" oder "Liebt sie dich wie ich" – glorreiche Schlager-Hymnen, die am 21. Juli den Neusiedlersee schunkeln lassen. Bei der "Schlagerparty des Jahres" sorgen DJ Ötzi, Vicky Leandros, Andy Borg, die Nockis, Natalie Holzner und Vincent Gross für Mega-Stimmung.

Feuerwerk aus Hits & Emotionen.

Die malerische Seebühne Mörbisch wird dabei zur Bühne der großen Gefühle. In den Kulissen des Festspiel-Hits „Ein Käfig voller Narren" ertönt ein Feuerwerk aus Hits, Emotionen und echter Lebensfreude. Schließlich sorgt die Elite des deutschsprachigen Schlagers für ein musikalisches Sommermärchen.

20 Euro Ermäßigung auf Ticket24.at

Schlager-Kultstar Vicky Leandros singt in Mörbisch alle Hits. © Getty Images

Ein Highlight der "Schlagerparty des Jahres": Andy Borg. © Getty Images

Mit oe24 schunkeln Sie zum Bestpreis mit. Auf ticket24.at erhalten Sie die begehrten Karten für die "„Schlagerparty des Jahres" am 21. Juli auf der Seebühne in Mörbisch jetzt um 20 Euro ermäßigt. So gibt es Sitzplätze in der Kategorie 3 um nur 70,40 Euro. In der Kategorie 2 schunkeln Sie schon um 75,40 Euro mit und in der Topkategorie 1 erleben Sie die Hits von DJ Ötzi, Vicky Leandros, Andy Borg und Co. sogar um nur 90,40 Euro. Gleich reinklicken!