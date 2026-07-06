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Nach 16 Jahren

Lugner-Freund "Mr. Ferrari" beendet Hotel-Leben

Ein Mann im Sportoutfit posiert mit rotem Fahrrad vor einer großen Fahrradskulptur im Park.
© privat
Heribert Kasper muss ausziehen. Jetzt hat ihm eine "nette Dame" eine Wohnung in Hietzing angeboten. Ob sie auch einzieht?
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Große Veränderungen im Leben von Society-Urgestein Heribert Kasper. Der PS-Guru macht Schluss mit dem gewohnten Lebensstil und beendet im kommenden August offiziell sein langjähriges "Hotel-Leben". Das permanente Wohnen im Hotelzimmer hat ausgedient, Kasper probiert es nun wieder ganz privat in einer klassischen Mietwohnung.

Die Suche nach dem neuen Rückzugsort gestaltete sich dabei äußerst rasant, wie der Autofan nun verriet. Nachdem er sein "Wohnproblem" in der Bundeshauptstadt öffentlich gemacht hatte, stand sein Telefon kaum noch still: "Es haben sich ja mehrere 'nette Damen' bei mir gemeldet, eine davon auch mit diesem Angebot in Hietzing." Die Wahl fiel schließlich prompt auf den grünen Nobelbezirk im Wiener Westen. Ab August schlägt Kasper seine Zelte im geschichtsträchtigen 13. Bezirk auf. Ob eine der hilfsbereiten Damen auch gleich mit in die Wohnung einzieht, lässt "Mr. Ferrari" vorerst noch offen.

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Bevor im Spätsommer die Kisten gepackt werden, tankt Kasper derzeit in seiner südsteirischen Heimat Leibnitz frische Energie. Auf dem Programm steht ein straffes Sportprogramm: Auf dem Drahtesel will er heuer die magische Marke von 1.000 Rad-Kilometern knacken.

Die Auszeit im Grünen hat der Wiener Society-Liebling aber auch dringend nötig, denn hinter den Kulissen herrscht gewaltiger Ärger. Seine offizielle Sportwagen-Homepage wurde unmittelbar nach dem erfolgreichen Internationalen Sportwagenfestival in Velden am Wörthersee Opfer einer Cyber-Attacke.

"Bereits zum zweiten Mal professionell gehackt! Da dürfte wahrscheinlich irgendwer einen Neid besitzen oder ein Problem haben und unseren tollen Erfolg nicht ganz verkraften", ärgert sich Kasper, dessen Team nun schon seit über zehn Tagen an der Behebung des Server-Problems arbeitet.

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