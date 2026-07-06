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Bahati Venus

Ex-Lugner-Tierchen plant Hochzeit mit strengen Regeln

Bahati Venus mit ihrem Marzio
© zVg
"Kolibri" Bahati Venus schwebt im großen Hochzeitsfieber. Für das Fest mit ihrem Marzio hat die Sängerin aber ganz eigene, klare Spielregeln aufgestellt.
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Am Samstag, 26. September, läuten für Bahati Venus und ihren Partner Marzio in Italien die Hochzeitsglocken. Das als "Kolibri" bekannte It-Girl bereitet sich intensiv auf den großen Tag vor, an dem rund 150 Gäste erwartet werden. Eine klassische Hochzeit sollten die Geladenen allerdings nicht erwarten, denn die Braut hat auf Instagram bereits ganz eigene Vorstellungen und Regeln für das gemeinsame Fest verkündet.

Keine Handys bei Trauung

Bei der feierlichen Trauung müssen die Mobiltelefone in den Taschen bleiben. Da extra Foto- und Videografen anreisen, sollen die Gäste den Moment ganz im Jetzt genießen und auf eigene Aufnahmen verzichten. Beim Dresscode zeigt sich die Musikerin entspannter: Die Kleidung soll klassisch und elegant sein, feste Farben sind jedoch nicht vorgeschrieben, damit sich alle wohlfühlen.

Veganes Buffet und Musikauftritt

Kulinarisch wird ebenfalls genau geplant. Die Speisen, vom Aperitivo über das Buffet bis zur Torte, werden klar deklariert, wobei es auch vegane und glutenfreie Optionen gibt. Während die Braut am Hochzeitstag selbst auf Alkohol verzichtet, wird für die Gäste welcher ausgeschenkt. Zudem plant die leidenschaftliche Musikerin einen eigenen Auftritt, bei dem sie ausgewählte Songs wie das aus ihrer Liebe entstandene Lied "My Love" präsentieren möchte.

Bahati Venus mit ihrem Marzio
Bahati Venus mit ihrem Marzio © zVg

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Kein Wurf des Brautstraußes

Einen altbekannten Hochzeitsklassiker streicht die Braut allerdings komplett aus dem Programm. Sie kündigte bereits an, dass sie ihren Brautstrauß nicht werfen wird. Mit diesem Verzicht auf bestimmte Traditionen möchte das Paar sicherstellen, dass die Feier genau den eigenen Wünschen entspricht, auch wenn dadurch vielleicht manche Erwartungen nicht erfüllt werden.

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