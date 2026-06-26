70er-Look Mausi Lugner als Boxenluder

Wenn am Wochenende die Motoren dröhnen und die Boliden mit weit über 300 km/h über den Asphalt zischen, sorgt vor allem eine für den absoluten Boxenstopp-Hingucker.

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Am Rennwochenende heißt es wieder: Gummi geben! Das Wetter zeigt sich von seiner absolut kaiserlichen Seite, die Sonne brennt gnadenlos vom Himmel – perfekte Bedingungen also, damit die sündhaft teuren Reifen so richtig schön am Asphalt kleben bleiben.

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Doch nicht nur die Reifen zeigen Grip, auch Mausi Lugners Styling sitzt absolut windschnittig. Während die Rennwagen für das Qualifying warmgelaufen werden, lässt die Society-Löwin im Paddock Club die Haare im Fahrtwind fliegen.

Boxenstopp im Flower-Power-Look

Wer braucht schon feuerfeste Rennanzüge, wenn man das Paddock im stilechten 70er-Jahre-Look erobern kann? In einem auffälligen, blau-weißen Jumpsuit mit wildem Muster, XXL-Sonnenbrille und plateauartigen Sommersandalen macht Mausi den Mechanikern in der Boxengasse ordentlich Konkurrenz. Auf einem Foto posiert sie furchtlos direkt vor der roten Ferrari-Box. Dass sie überhaupt so nah an die heiligen Boliden herankommt, verdankt sie übrigens lieben Gastgebern: "Ich bin hier von Freunden eingeladen", verrät sie mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht.

Mausi Lugner genießt das Rennwochenende © privat

Ob die roten Luxus-Flitzer, die am Wochenende mit atemberaubendem Highspeed durch die Gegend jagen, letztendlich schneller sind als Mausi beim Promi-Sprinting im Paddock, bleibt abzuwarten. Eines steht jedoch fest: Den optischen Rundenrekord und den Preis für den charmantesten Boxenluder-Auftritt des Jahres hat sich die Lugner-Ex schon vor dem eigentlichen Startschuss gesichert!