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70er-Look Mausi Lugner als Boxenluder

Mausi Lugner
© privat
Wenn am Wochenende die Motoren dröhnen und die Boliden mit weit über 300 km/h über den Asphalt zischen, sorgt vor allem eine für den absoluten Boxenstopp-Hingucker.
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Am Rennwochenende heißt es wieder: Gummi geben! Das Wetter zeigt sich von seiner absolut kaiserlichen Seite, die Sonne brennt gnadenlos vom Himmel – perfekte Bedingungen also, damit die sündhaft teuren Reifen so richtig schön am Asphalt kleben bleiben.

Doch nicht nur die Reifen zeigen Grip, auch Mausi Lugners Styling sitzt absolut windschnittig. Während die Rennwagen für das Qualifying warmgelaufen werden, lässt die Society-Löwin im Paddock Club die Haare im Fahrtwind fliegen.

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Wer braucht schon feuerfeste Rennanzüge, wenn man das Paddock im stilechten 70er-Jahre-Look erobern kann? In einem auffälligen, blau-weißen Jumpsuit mit wildem Muster, XXL-Sonnenbrille und plateauartigen Sommersandalen macht Mausi den Mechanikern in der Boxengasse ordentlich Konkurrenz. Auf einem Foto posiert sie furchtlos direkt vor der roten Ferrari-Box. Dass sie überhaupt so nah an die heiligen Boliden herankommt, verdankt sie übrigens lieben Gastgebern: "Ich bin hier von Freunden eingeladen", verrät sie mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht.

Mausi Lugner genießt das Rennwochenende
Mausi Lugner genießt das Rennwochenende © privat

Ob die roten Luxus-Flitzer, die am Wochenende mit atemberaubendem Highspeed durch die Gegend jagen, letztendlich schneller sind als Mausi beim Promi-Sprinting im Paddock, bleibt abzuwarten. Eines steht jedoch fest: Den optischen Rundenrekord und den Preis für den charmantesten Boxenluder-Auftritt des Jahres hat sich die Lugner-Ex schon vor dem eigentlichen Startschuss gesichert!

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