"Büroschluss": Promis stürmen Party des Jahres

Der Cobenzl wurde wieder zum Hotspot für Österreichs Afterwork-Fans. Bei der Sommer-Edition von Büroschluss feierten Tausende Gäste gemeinsam mit vielen Prominenten.

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Am Donnerstag wurde das Weitsicht Cobenzl erneut zum absoluten Hotspot der Wiener Afterwork-Szene. Über 2.500 Gäste feierten bei der Veranstaltung BÜROSCHLUSS X COBENZL ausgiebig den Sommer hoch über den Dächern der Stadt. Patrik Gräftner und Michael Posch luden bereits zum dritten Mal zu dieser speziellen Sommer-Edition der größten Afterwork-Eventreihe im gesamten DACH-Raum.

Tausende Gäste auf Dancefloors

Büroschluss x Cobenzl © Christian Miess

Insgesamt drei Dancefloors, fünf DJs und acht Bars standen für die feiernde Menge bereit. Das Event bot den Besuchern damit einen stimmungsvollen und bestens ausgestatteten Auftakt in die heiß ersehnte BÜROSCHLUSS-Sommersaison.

Prominente Gesichter feierten mit

Conny Kreuter und Ingrid Diem © Christian Miess

Neben den zahlreichen Besuchern machten auch viele prominente Gäste den Abend zu einem echten Highlight. Unter ihnen waren Count Basic-Frontman Peter Legat, die Schauspielerin Christina Cervenka sowie Kabarettist Andreas Ferner. Auch GNTM-Gewinnerin 2022 Lou-Anne Gleissenebner war gemeinsam mit ihrer Mutter, der GNTM-Finalistin 2022 Martina Gleissenebner-Teskey, vor Ort. Zudem feierten die Schauspielerin Selina Graf, die schwangere Profitänzerin und Moderatorin Conny Kreuter sowie Dancing Stars-Profi Herby Stanonik ausgelassen mit.