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Schock-Foto: Roman Gregory völlig entstellt

Roman Gregory
© Facebook
Austro-Rocker Roman Gregory schockiert seine Fans aktuell auf Facebook mit einem Selfie, das ihn nach einer schmerzhaften Begegnung mit einem fiesen Plagegeist völlig ramponiert zeigt.
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Eigentlich ist man von Alkbottle-Frontmann Roman Gregory ja harte Töne und fette Bässe gewohnt. Doch gegen diesen winzigen Endgegner war selbst der härteste Rocker machtlos. Auf Facebook teilte der Musiker nun einen Schnappschuss, der seinen Fans im ersten Moment einen gehörigen Schrecken einjagt. Gregory blickt mit einer extremen Schwellung, die sein rechtes Auge komplett verschließt, direkt in die Kamera. Der Grund für den heftigen Boxerschwergewichts-Look ist allerdings kein handfester Backstage-Streit, sondern eine fiese Attacke aus dem Tierreich.

Wie auf dem Facebook-Beitrag zu sehen ist, nimmt der Sänger das optische Drama glücklicherweise mit gewohntem Wiener Schmäh. "Kennt ihr schon die Kriebelmücke? Sehr sympathische Tierchen", kommentiert er den geschwollenen Zustand ironisch. Dass das Mini-Insekt bei ihm einen maximalen Schaden angerichtet hat, hält ihn nicht von einem lockeren Spruch ab.

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Humor ist, wenn man trotzdem blinzelt

Seinen humorvollen Post versieht Gregory noch mit dem gut gemeinten Rat an seine Community: "Haltet die Augen offen!" – ein Tipp, den er selbst aktuell wohl nur unter erschwerten Bedingungen und sprichwörtlich mit nur einem Auge befolgen kann.

Die Kriebelmücke ist dafür bekannt, dass ihre Stiche besonders heftige, schmerzhafte Schwellungen und allergische Reaktionen hervorrufen können. Bei dem Musik-Urgestein hat das kleine Biest jedenfalls voll ins Schwarze getroffen. Die Fans in den Kommentaren leiden mit dem Rocker, schicken fleißig Genesungswünsche und sparen natürlich auch nicht mit spaßigen Vergleichen. Bleibt zu hoffen, dass die Schwellung schnell abklingt, damit der sympathische Musiker bald wieder den vollen Durchblick hat!

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