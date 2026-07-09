Schwere Vorwüfe
Knalleffekt: FC Bayern wirft Trainer raus
Nach Informationen des Portals "Absolut Bayern", über die auch sport.de berichtet, steht im Nachwuchsbereich die Trennung von Fitnesstrainer Carsten Schünemann bevor.
Vorwürfe
Der 57-Jährige arbeitet seit rund sieben Jahren am Bayern-Campus. Intern soll seine Arbeit jedoch schon länger kritisch gesehen worden sein. Dem Bericht zufolge werden ihm unter anderem Mängel bei der Belastungssteuerung junger Spieler sowie Schwierigkeiten im Umgang mit Kollegen vorgeworfen. Eine offizielle Bestätigung des Vereins gibt es bislang nicht.
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Die Münchner sollen sich bereits mit möglichen Nachfolgern beschäftigen. Als interne Lösung gilt Quirin Löppert, der bereits für den FC Bayern tätig ist. Außerdem wird Johannes Wieber gehandelt, der aktuell beim 1. FC Nürnberg arbeitet und zwischen 2013 und 2019 bereits Teil des Trainerstabs der Münchner war.
Damit könnte der personelle Umbruch am Campus noch nicht beendet sein. Laut dem Bericht steht auch Campus-Arzt Jan-Philipp Müller unter Beobachtung. Ihm wird vorgeworfen, bei mehreren Spielern zu lange Ausfallzeiten prognostiziert zu haben. In einem Fall soll sich nach einer zweiten ärztlichen Untersuchung herausgestellt haben, dass statt einer zunächst angenommenen zehnwöchigen Pause lediglich drei Wochen nötig gewesen wären.
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