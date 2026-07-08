Schock in Bremen: Tribüne eingestürzt

Riesiger Schock bei Werder Bremen: Ein Teil der Tribüne im Weserstadion ist eingebrochen. Betonblöcke krachten zusammen, rund 1000 Plätze sind schwer betroffen.

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Das Unglück passierte am Mittwoch gegen 14:15 Uhr in der Ostkurve der Arena. Bei laufenden Baumaßnahmen brach ein Teil der seitlichen Tribüne durch. Zum Glück sind bei dem Vorfall keine Menschen zu Schaden gekommen. Der Unfall passierte direkt beim Austausch einer Fensterscheibe im VIP-Bereich von Block 53. Dabei wurde eine Trägersäule massiv beschädigt, woraufhin die Tribünenteile einstürzten. Wie teuer die anstehenden Reparaturen werden und wie lange der gesamte Wiederaufbau dauern wird, ist aktuell noch völlig unklar. Der geplante Austausch des Rasens kann aber immerhin wie vorgesehen weiter durchgeführt werden.

Schaden wird genau analysiert

"Wir analysieren aktuell die Situation und den entstandenen Schaden und hoffen, dass wir die Tribüne schnellstmöglich wieder herrichten können", erklärt Hans-Jörg Otto, Geschäftsführer der Bremer Weserstadion GmbH, in einer offiziellen Mitteilung. Das Unglück wirbelt den Terminkalender ordentlich durcheinander, denn schon bald stehen wichtige Events in der Arena an. Ob diese wie geplant über die Bühne gehen können, ist derzeit völlig offen.

Statiker prüfen das Stadion

Bereits am Freitag, 15. August, wartet eigentlich der traditionelle "Tag der Fans" von Werder Bremen. Für dieses Event ist ein Testspiel direkt im Weserstadion gegen den französischen Erstligisten Auxerre angesetzt. Nur eine Woche später, am Samstag, 22. August, soll zudem die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal zwischen der SV Hemelingen und Hannover 96 in der Bremer Heimstätte stattfinden. Ob die Austragungen wackeln, müssen nun Experten entscheiden. Jetzt sind auf der Anlage erst einmal die Statiker gefragt, um die Sicherheit zu prüfen.