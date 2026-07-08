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Nach Real: Arbeloa landet in Premier League

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Neuer Fulham-Coach Alvaro Arbeloa
© getty
Nicht einmal eine ganze Saison durfte Álvaro Arbeloa bei Real Madrid bleiben, ehe er von José Mourinho abgelöst wurde. Nun hat der 43-Jährige einen neuen Job in der Premier League.
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Am Anfang sah es so aus, als hätte Arbeloa das Star-Ensemble bei den Königlichen besser im Griff als sein Freund und Vorgänger Xabi Alonso. Im Endeffekt endete die Saison aber dennoch titellos.

Wie es das Schicksal so will, treffen sich die beiden jetzt in England wieder, wo sie einst gemeinsam beim Liverpool FC spielten. Künftig stehen sie sich in London–Derbys gegenüber, Alsonso landete ja bei Chelsea.

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Ab zum ältesten Verein in London

Lange wurde Arbeloa als Coach in England spekuliert, nun ist es offiziell. Der Spanier heuert beim FC Fulham an, unterschreibt beim Elften der abgelaufenen Saison einen Vertrag bis 2029.

Dort ersetzt er den zu Benfica abgewanderten Marco Silva. "Es ist mir eine große Ehre, diesen neuen Abschnitt beim Fulham FC, dem ältesten Verein Londons, zu beginnen", sagt Arbeloa.

Eigentümer Shahid Khan schwärmte von seinem Coach: "Alvaro war zunächst einer von mehreren Kandidaten, hat sich jedoch in unseren Gesprächen im Juni mit einer außergewöhnlich überzeugenden Präsentation als unser neuer Cheftrainer empfohlen. Es wurde sehr schnell deutlich, dass er die richtige Wahl war – und ist. Ich freue mich sehr, dass Álvaro die Herausforderung angenommen hat, den Verein Fulham weiter voranzubringen."

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