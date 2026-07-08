Red Bull sucht schon Nachfolger für Klopp

Im Red Bull Kosmos steht ein großer Umbruch bevor. Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt wird als potenzieller Nachfolger für Jürgen Klopp gehandelt, der vor dem Absprung zum DFB steht.

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Dass Jürgen Klopp seinen Posten als Global Sports Director bei Red Bull räumen wird, um den Job als deutscher Bundestrainer zu übernehmen, gilt mittlerweile als offenes Geheimnis. Auch der Getränkekonzern selbst geht wohl fest von einem Abgang des 59-jährigen Deutschen aus. Aus diesem Grund wurde die Suche nach einem passenden Nachfolger hinter den Kulissen bereits eingeleitet. Ein Name mit starkem Österreich-Bezug steht dabei besonders im Rampenlicht der Gerüchteküche.

Schmidt im engen Kandidatenkreis

Nach Informationen der "Sport Bild" zählt nämlich der ehemalige Salzburg-Trainer Roger Schmidt zum engen Kandidatenkreis für das begehrte Amt. Der 59-jährige Deutsche ist im internationalen Fußballgeschäft kein Unbekannter und hat aktuell einen sehr ähnlichen Posten als Global Sports Director in der japanischen J1 League inne. Seine erfolgreiche Vergangenheit im Red Bull Kosmos macht ihn zu einer logischen Option für die Nachfolge im Jahr 2026. Doch Schmidt ist nicht der einzige Top-Kandidat auf der Liste.

Frankfurt-Boss ist der Favorit

Der absolute Topkandidat soll jedoch Markus Krösche sein, der aktuell als Sportvorstand von Eintracht Frankfurt extrem erfolgreiche Arbeit leistet. Laut den Berichten der "Sport Bild" ist vor allem er ein ganz heißer Anwärter auf den Posten des Global Sports Directors. Neben Krösche und Schmidt taucht aber noch ein weiterer, extrem schillernder Name im Umfeld des Konzerns auf, der für ordentlich Aufsehen sorgt.

Weltmeister als internationale Option

Mit Thierry Henry bringt das Boulevardblatt zudem eine echte Legende des Weltfußballs mit dem Posten in Verbindung. Der französische Welt- und Europameister kennt die Strukturen bestens aus seiner aktiven Zeit bei New York Red Bulls. Ob am Ende der Ex-Salzburg-Coach Roger Schmidt, Favorit Markus Krösche oder Weltstar Thierry Henry das Erbe von Jürgen Klopp antreten wird, bleibt abzuwarten. Die Entscheidung im RB-Kosmos wird jedenfalls mit Spannung erwartet.