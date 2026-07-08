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Gigantisches Förderpaket: So viel Geld bekommen NÖ-Gemeinden

NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).
© NLK Pfeiffer
Niederösterreichs Gemeinden können sich über kräftige finanzielle Unterstützung freuen: Das Land stellt dafür insgesamt rund 144,8 Millionen Euro bereit.
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Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat die Landesregierung ein gigantisches Unterstützungspaket in einer Gesamthöhe von 144,8 Millionen Euro beschlossen. Der Großteil der Summe – rund 144,45 Millionen Euro – fließt als Bedarfszuweisungen zur Stärkung der Gemeindefinanzen und zur Umsetzung wichtiger kommunaler Projekte. Weitere 120.000 Euro gehen an vier Gemeinden, die bei Kooperationen unterstützt werden.

Mit den Fördermitteln sollen zahlreiche Vorhaben in den Gemeinden umgesetzt werden. Dazu zählen unter anderem die Modernisierung der Straßenbeleuchtung in Zwölfaxing, der Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Kapelln sowie die Errichtung eines Gemeindezentrums in Ennsdorf. Zusätzlich hat das Land 220.000 Euro aus der Raumordnungsförderung für weitere vier Gemeinden bewilligt. Diese Gelder sollen eine nachhaltige und geordnete Entwicklung der Kommunen unterstützen.

Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden

"Unsere Gemeinden sind die Lebensadern Niederösterreichs. Sie sind die erste Anlaufstelle für die Menschen vor Ort, wichtige Servicepartner und zugleich starke Investoren in den Regionen", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sei es wichtig, die Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bestmöglich zu unterstützen: "Mit diesen Mitteln stärken wir die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Gemeinden und schaffen die Grundlage dafür, wichtige Zukunftsprojekte umzusetzen."

Besonders wichtig sei dabei die enge Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden, so die Landeshauptfrau: "Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen und die beste Zukunft für unsere Kinder gestalten. Deshalb setzen wir auf eine verlässliche Partnerschaft mit unseren Gemeinden und unterstützen sie nach besten Kräften."

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