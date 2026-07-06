Niederösterreich
TV
E-Paper
Österreich

Wasserversorgung

Millionen für Trinkwasser-Zukunft in Pitten und Gresten

Trinkwasser
© Getty Images
Mit kräftigen Investitionen in die Wasserinfrastruktur setzt Niederösterreich heuer wichtige Schritte für eine sichere Trinkwasserversorgung der Bevölkerung.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit Millionen-Investitionen wird die Trinkwasserversorgung in Niederösterreich weiter ausgebaut und für die Zukunft abgesichert. So entsteht derzeit in Pitten ein neuer Hochbehälter, wodurch ein zusätzliches Speichervolumen von 1.200 Kubikmetern geschaffen wird. Unterstützt wird das Vorhaben vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft mit rund 160.000 Euro. Die Förderung ermöglicht Gesamtinvestitionen von etwa 1,6 Millionen Euro.

Auch in der Marktgemeinde Gresten fließen Millionen in die Wasserinfrastruktur. Mit einem Förderbarwert von rund 640.000 Euro und Investitionen von insgesamt 3,2 Millionen Euro werden Wasserleitungen, Hausanschlüsse und Hydranten neu errichtet beziehungsweise saniert.

Auch interessant

Kampf ums Überleben: Ralph Siegel seit Tagen im künstlichen Koma

"Äußerst bedenklich" - ÖFB-Chef reagiert auf Trump-Eklat

Neue Förderungen für NÖ-Schul- und Kindergarten

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wirbel um Notruf-Panne: 13 Minuten bis zum Alarm

Ertl lud Ertls zum großen Ertl-Treffen

Wiener Biker ohne Schein baute Unfall: schwer verletzt

EVN schaltet neue Energie-Giganten frei

ZZ Top lassen St. Pölten beben

Neue Förderungen für NÖ-Schul- und Kindergarten

KI-Assistent NÖKI bereits voll im Einsatz

30 Jahre "Alles Marille!" - Krems im Freudentaumel

Elias ist da! 500. Geburt in Tullner Uniklinik

52 Nächte: Kino-Zauber in St. Pölten