Millionen für Trinkwasser-Zukunft in Pitten und Gresten

Mit kräftigen Investitionen in die Wasserinfrastruktur setzt Niederösterreich heuer wichtige Schritte für eine sichere Trinkwasserversorgung der Bevölkerung.

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Mit Millionen-Investitionen wird die Trinkwasserversorgung in Niederösterreich weiter ausgebaut und für die Zukunft abgesichert. So entsteht derzeit in Pitten ein neuer Hochbehälter, wodurch ein zusätzliches Speichervolumen von 1.200 Kubikmetern geschaffen wird. Unterstützt wird das Vorhaben vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft mit rund 160.000 Euro. Die Förderung ermöglicht Gesamtinvestitionen von etwa 1,6 Millionen Euro.

Auch in der Marktgemeinde Gresten fließen Millionen in die Wasserinfrastruktur. Mit einem Förderbarwert von rund 640.000 Euro und Investitionen von insgesamt 3,2 Millionen Euro werden Wasserleitungen, Hausanschlüsse und Hydranten neu errichtet beziehungsweise saniert.