Wiener Biker ohne Schein baute Unfall: schwer verletzt

Der 21-Jährige wird angezeigt, sein 20-jähriger Mitfahrer überstand den Unfall wie durch ein Wunder unbeschadet.

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NÖ. Ein Wiener Motorradfahrer ohne gültige Lenkberechtigung hat bei einem Unfall am Sonntagabend in Pottendorf (Bezirk Baden) schwere Verletzungen erlitten. Der 21-Jährige dürfte aus vorerst unbekannter Ursache auf der B60 die Kontrolle über sein Bike verloren haben und geriet in das Bankett. Ein Sturz war die Folge. Der Mitfahrer blieb unverletzt, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit. Der Lenker wird der Bezirkshauptmannschaft und Staatsanwaltschaft angezeigt.

Duo im Spital

Der 21-Jährige aus Wien-Leopoldstadt wurde ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht. Sein 20-jähriger Mitfahrer wurde zur Kontrolle ins Landesklinikum Baden transportiert.