Unfall-Drama
54-Jähriger mit Tuk-Tuk tödlich verunglückt
Stmk. Ein 54-Jähriger ist Sonntagabend bei einem Unfall mit seinem Tuk-Tuk, einem dreirädrigen Fahrzeug, ums Leben gekommen. Der Mann war in St. Veit in der Südsteiermark auf einer Gemeindestraße unterwegs und kam vermutlich nach einem medizinischen Notfall von der Fahrbahn ab.
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Opfer lag unter Fahrzeug
Laut Polizei liegt der Unfallzeitpunkt zwischen 16 und 20.40 Uhr. Der Mann war mit seinem Tuk-Tuk auf dem Hochfeldweg in Hütt unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab.
Das Fahrzeug überschlug sich und blieb in einer Wiese auf den Rädern stehen. Das Opfer wurde erst gegen 20.40 Uhr von einem vorbeifahrenden Motorradfahrer entdeckt. Der 54-Jährige lag unter dem Fahrzeug. Der Biker befreite ihn und verständigte die Einsatzkräfte. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der Südsteirer noch an der Unfallstelle.
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