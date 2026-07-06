Räuber schlug Freund mit Wasserwaage bewusstlos

Der Bosnier (43) attackierte seinen Bekannten zunächst mit einem Messer und prügelte anschließend mit einer Wasserwaage auf ihn ein.

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Kärnten. Zu den wilden Szenen kam es am Sonntagabend in einer Wohnung in Villach. Zwei Männer (43, 40) gerieten in gegen 18.55 Uhr in Streit. Auslöser der Auseinandersetzung dürfte eine Geldforderung gewesen sein. Der 43-jährige Bosnier attackierte den 40 Jahre alten Wohnungsbesitzer erst mit einem Messer. Der 40-Jährige griff dabei in die Klinge und erlitt Verletzungen an der Hand. Dann schlug der 43-Jährige dem Mann mit einer Wasserwaage gegen den Kopf. Der 40-Jährige wurde bewusstlos.

Bargeld und Auto geraubt

Da der 43-Jährige wusste, dass das Opfer in dessen Wohnung eine größere Bargeldsumme aufbewahrte, durchsuchte er die Räumlichkeiten. Er flüchtete mit dem Bargeld und dem Auto des Opfers zu seiner Wohnadresse im Bezirk Villach-Land.

Die Polizei konnte den Bosnier an seiner Wohnadresse wegen des Verdachts auf schweren Raub festnehmen. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Villach (PAZ) eingeliefert. Das Opfer wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Das gestohlene Bargeld konnte noch nicht gefunden werden. Im Zuge der Ermittlungen fand die Polizei im Bad des Opfers eine geringe Menge Suchtmittel. Weitere Ermittlungen werden geführt.