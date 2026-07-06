Pkw krachte gegen Zaun: Ganze Familie schwer verletzt

Vier Personen, darunter zwei Kinder, wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

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Stmk. Der Unfall passierte am Sonntag auf der Südautobahn (A2) in Großwilfersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Ganze Familie im Spital

Eine tschechische Familie war Sonntagnachmittag am Heimweg aus dem Urlaub. Vermutlich wegen Sekundenschlafs kam der Lenker – ein 46-Jähriger – rechts von der Autobahn ab.

Das Fahrzeug durchbrach einen Wildzaun und blieb auf einer Wiese stehen. Der Lenker sowie seine Frau am Beifahrersitz und die beiden Söhne im Alter von zehn und zwölf Jahren wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Notarzt und Rotes Kreuz übernahmen die Erstversorgung. Der Zwölfjährige musste vom Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Graz gebracht werden. Auch die drei anderen Verletzten wurden ins Spital eingeliefert.