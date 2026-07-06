Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Sekundenschlaf

Pkw krachte gegen Zaun: Ganze Familie schwer verletzt

© GettyImages Jaromir
Vier Personen, darunter zwei Kinder, wurden bei dem Unfall schwer verletzt.
OE24 auf Google bevorzugen

Stmk. Der Unfall passierte am Sonntag auf der Südautobahn (A2) in Großwilfersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Auch interessant

54-Jähriger mit Tuk-Tuk tödlich verunglückt

Räuber schlug Freund mit Wasserwaage bewusstlos

Wohnrechts-Streit eskaliert: Wiener (93) sprengt Haus

Ganze Familie im Spital

Eine tschechische Familie war Sonntagnachmittag am Heimweg aus dem Urlaub. Vermutlich wegen Sekundenschlafs kam der Lenker – ein 46-Jähriger – rechts von der Autobahn ab.

Das Fahrzeug durchbrach einen Wildzaun und blieb auf einer Wiese stehen. Der Lenker sowie seine Frau am Beifahrersitz und die beiden Söhne im Alter von zehn und zwölf Jahren wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Notarzt und Rotes Kreuz übernahmen die Erstversorgung. Der Zwölfjährige musste vom Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Graz gebracht werden. Auch die drei anderen Verletzten wurden ins Spital eingeliefert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Flammen-Inferno bei Bordell: Gebäude zerstört

Ex-Frau aufgelauert und bedroht: 52-Jähriger gefasst

Wiener Biker ohne Schein baute Unfall: schwer verletzt

Ertl lud Ertls zum großen Ertl-Treffen

Pkw krachte gegen Zaun: Ganze Familie schwer verletzt

Wirbel um Notruf-Panne: 13 Minuten bis zum Alarm

Räuber schlug Freund mit Wasserwaage bewusstlos

Wohnrechts-Streit eskaliert: Wiener (93) sprengt Haus

54-Jähriger mit Tuk-Tuk tödlich verunglückt

Mann von E-Scooter-Duo in Park in den Tod geprügelt