Ertl lud Ertls zum großen Ertl-Treffen

Wer beim Dorffest in Ertl (Bezirk Amstetten) genau hinhörte, bemerkte schnell: Hier trugen ungewöhnlich viele Besucher denselben Nachnamen.

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In Ertl (Bezirk Amstetten) wurde das heurige Dorffest zu einem außergewöhnlichen Schmelztiegel, als gut 20 Personen mit dem Nachnamen Ertl aus ganz Österreich anreisten und für jede Menge Gesprächsstoff sorgten.

Den Anstoß dazu gab Andreas Ertl aus Salzburg, der die niederösterreichische Gemeinde zufällig entdeckt und sie mit seinem Vater besucht hatte. Daraus entstand mit Bürgermeister Josef Forster die Idee, alle Ertls des Landes zum Dorffest einzuladen. Der Orts-Chef ließ rund 450 Einladungen verschicken – mit Erfolg. Aus den unterschiedlichsten Regionen Österreichs machten sich Namensvetter auf den Weg nach Ertl, um gemeinsam zu feiern und neue Bekanntschaften zu schließen.

Auch wenn sich keine bislang unbekannten Verwandtschaften fanden, gab es viel zu bereden. Für eine herzhafte Überraschung sorgte Bäckermeister Manfred Ertl aus der Steiermark. Er brachte 250 Semmeln, 100 Schaumrollen und Geschenkkörbe mit Übernachtungsgutscheinen als Gastgeschenke mit. Weitere Zusammenkünfte sollen in den nächsten Monaten und Jahren folgen, wie der ORF berichtet.