FPÖ-Aktion: "Blau-Gelb statt Regenbogen"

Nur einen Tag lang wehte sie im St. Pöltner Landhaus – dann war die Regenbogenfahne wieder weg. Die Neos hatten sie aufgehängt, auf Intervention der FPÖ wurde sie prompt wieder entfernt.

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Wie schon in den Vorjahren versuchten es die Neos heuer erneut: Im Landtag stellten sie einen Antrag, während des laufenden Pride Months die Regenbogen-Flagge vor dem NÖ Landhaus zu hissen. Bei ÖVP und FPÖ blitzten sie damit erneut ab. Also ergriffen die Pinken selbst die Initiative und hissten kurzerhand eine kleine Regenbogen-Flagge vor ihrem eigenen Büro im Regierungsviertel.

Ein Tag, dann war Schluss

Doch auch dieses kleine Zeichen hielt nicht lange: Nur einen Tag lang wehte eine Regenbogenfahne im St. Pöltner Landhaus – dann war sie auf Intervention der FPÖ wieder weg.

Blau-Gelb statt Regenbogen

FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer (FPÖ) macht dazu gegenüber OE24 klar: „Die Farben von NÖ sind blau-gelb, im Herzen tragen wir rot-weiß-rot. Keine Regenbogenfahne im Landhaus."

Anfrage der FPÖ brachte alles ins Rollen

Der FPÖ-Landtagsklub richtete eine Anfrage an Christoph Reiter-Havlicek, den Abteilungsleiter im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (LAD3). Dieser verweist auf geltende Regeln: Das Anbringen von Fahnen oder Bannern an der Fassade sei aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht gestattet. Die Fraktion habe die Fahne daraufhin selbst wieder abgenommen.

Fazit: Ein Tag Regenbogen, dann Business as usual – im Landhaus hängt am Ende doch wieder nur Blau-Gelb.