Nach S-Bahn-Ausfall: So kommen Reisende jetzt zum Flughafen

Nach dem Kabelbrand in der Station Praterstern am vergangenen Donnerstag müssen Reisende, die öffentlich zum Flughafen Wien möchten, umplanen. Hier sind die wichtigsten Alternativen-Routen im Überblick.

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Vom Ausfall der gesamten S-Bahn-Stammstrecke sind aktuell nicht nur Pendler betroffen, sondern auch Urlauber sowie Geschäftsreisende zum beziehungsweise vom Flughafen Wien. Seit dem Kabelbrand in der Station Praterstern letzten Donnerstag nämlich ist die Verbindung zwischen Floridsdorf und Hauptbahnhof ebenso unterbrochen wie die Route von Wien Mitte bis Geiselbergstraße, wo normalerweise die S7, der REX7 und der City Airport Train (CAT) fahren. Wer also öffentlich zum Flughafen möchte, muss seine Route künftig neu planen.

Fernzüge als bequemste Alternative

Für viele Fahrgäste dürfte der Umstieg auf die Fernverkehrszüge die bequemste Alternative darstellen. Vom Hauptbahnhof sowie vom Bahnhof Meidling fahren auch weiterhin Railjets, Railjet-Xpress-Züge und Intercity-Verbindungen direkt zum Flughafen Wien. Die Fahrt dauert je nach Verbindung rund 15 bis 20 Minuten, ein Umstieg ist dabei nicht nötig - eine gute Nachricht für alle, die mit viel Gepäck unterwegs sind.

Die S7 fährt aktuell ab der Station Geiselbergstraße zum Flughafen. © -

Jene, die gewöhnlich mit der S7 unterwegs sind, können besagte Schnellbahn erst ab der Station Geiselbergstraße nutzen. Aus diesem Grund haben die ÖBB am Hauptbahnhof Schienenersatzbusse eingerichtet, die direkt zum Flughafen fahren. Zusätzlich ist es möglich, auf die Straßenbahnlinie 11 oder die Buslinie 69A auszuweichen. Wichtig zu wissen: Vom Flughafen fährt der REX7 zum Hauptbahnhof und von dort aus als S2 nach Mödling.

Mit einer deutlichen Erleichterung ist übrigens ab 7. September zu rechnen, wenn die S7 wieder von der Station St. Marx direkt zum Flughafen geführt wird. Erreichbar ist St. Marx mit den Bim-Linien 18 und 71.

Busse und Schienenersatzverkehr

Der besonders bei Touristen beliebte CAT fällt bekanntlich bis Herbst 2027 aus. Aufgrund besagten Kabelbrands verkehren statt der gewohnten Zugverbindung zwischen Wien Mitte und Flughafen bereits jetzt schon Ersatzbusse und nicht wie ursprünglich geplant erst Anfang September. Der 57 Plätze fassende CAT-Bus startet in der Marxergasse zwischen 7 und 19 Uhr im zwölf Minuten Takt. Eine Einzelfahrt kostet für Erwachsene 14,90 Euro und benötigt in der Regel 21 Minuten zum Flughafen. Mit Vorteilscard, Klimaticket oder anderen Ermäßigungen reduziert sich der Preis auf 7 Euro pro Person.

Der CAT-Bus führt Reisende ohne Umsteigen zum Flughafen. © -

Eine weitere Ausweichmöglichkeit bietet der Vienna Airport Bus, der von Donauzentrum, Schwedenplatz sowie Westbahnhof abfährt beziehungsweise in umgekehrter Richtung anfährt. Ein Ticket kostet 11 Euro pro Fahrgast. Ab 7. September wird das Busangebot zusätzlich erweitert, wenn weitere Flughafenbusse vom Karlsplatz und vom Praterstern dazukommen, um die Sperre der Stammstrecke entsprechend abzufedern.