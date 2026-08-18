TV-Wirrwarr um unsere Euro-Fighter

Europacup-Fieber in Österreich – und gleichzeitig herrscht Verwirrung vor der Fernbedienung! Mit LASK, Salzburg, Rapid und Austria kämpfen gleich vier heimische Klubs um den Einzug in die Ligaphasen. Doch wer welches Spiel sehen will, braucht inzwischen fast schon einen eigenen TV-Fahrplan. CANAL+, ServusTV und ORF 1 teilen sich die Rechte.

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Den Anfang macht am Mittwoch der LASK. Der Double-Sieger muss im Champions-League-Play-off bei Celtic Glasgow ran. Der Kracher läuft live auf CANAL+. Der Sender zeigt auch in dieser Saison und 2026/27 jeweils das beste Champions-League-Spiel am Mittwoch sowie das Topspiel aus Europa League oder Conference League. Außerdem überträgt CANAL+ als einziger Anbieter in Österreich die Finals aller drei UEFA-Wettbewerbe.

Am Donnerstag geht der TV-Wahnsinn weiter: RB Salzburg gastiert um 18 Uhr im Europa-League-Play-off bei Mjällby AIF. Gute Nachricht für die Fans: ServusTV zeigt das Duell live. Danach ist Rapid an der Reihe. Nach dem furiosen 8:0 gegen den GAK wartet in Edinburgh Heart of Midlothian. ORF 1 überträgt das Conference-League-Play-off ab 20.45 Uhr live.

Kein TV-Glück fürdie Austria-Fans

Und dann kommt die große Unbekannte: Austria Wien! Schon in der vergangenen Qualirunde gegen Beitar Jerusalem war lange nicht klar, ob das Spiel überhaupt im österreichischen TV zu sehen sein würde. Erst wenige Stunden vor dem Anpfiff sicherte sich der ORF die Rechte. Beim Hinspiel des entscheidenden Duells bei Sporting Braga am Donnerstag (18 Uhr) ist die TV-Lage aktuell erneut offen. Eine heimische Live-Übertragung ist noch nicht offiziell bestätigt. Fix ist dagegen das Rückspiel: Am 27. August zeigt ORF 1 ab 20.25 Uhr live aus Wien.

Für Österreichs Fußballfans heißt das: Augen auf beim TV-Programm! Denn wer seine Klubs durch Europa begleiten will, braucht längst nicht mehr nur Fan-Schal und Nerven – sondern auch die richtige Fernbedienung.