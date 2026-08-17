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Ferrari-Star Leclerc im Babyglück

Charles Leclerc wird erstmals Papa.
© LightRocket via Getty Images
Für Charles Leclerc gibt es in dieser Sommerpause einen ganz besonderen Grund zum Jubeln: Der Ferrari-Star und seine Ehefrau Alexandra erwarten ihr erstes Kind. Die süße Nachricht machte das Paar nun öffentlich.
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Alexandra ließ auf Instagram die Bilder sprechen. Auf einer Yacht zeigt sich die 25-Jährige im Urlaub mit deutlich sichtbarem Babybauch. Dazu gibt es lediglich eine Reihe von Marienkäfer-Emojis – viel mehr braucht es für die wohl schönste Nachricht der Sommerpause nicht.

Fans hatten längst Lunte gerochen

Ganz aus heiterem Himmel kommt die Baby-News allerdings nicht. Bereits während des Urlaubs auf Sardinien waren erste Gerüchte aufgekommen. Aufnahmen von der gemeinsamen Yacht hatten bei Fans für Spekulationen gesorgt, nachdem bei Alexandra eine kleine Rundung zu erkennen war. Spätestens mit den aktuellen Urlaubsbildern ist nun klar: Bei den Leclercs steht Nachwuchs ins Haus.

Damit bekommt die Liebesgeschichte des Ferrari-Stars das nächste Kapitel. Charles und Alexandra hatten sich 2025 verlobt und im Februar dieses Jahres in Monaco im kleinen Kreis geheiratet. Nun folgt nur wenige Monate später der nächste große Meilenstein.

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Leclerc wird Teil des Papa-Klubs

Mit seinem ersten Kind reiht sich Leclerc zudem in eine prominente Riege ein. Der Monegasse wird zum nächsten Formel-1-Papa: Auch Max Verstappen, Nico Hülkenberg, Sergio Perez und Fernando Alonso haben bereits Nachwuchs.

Für Leclerc läuft es damit auch abseits der Rennstrecke rund. Nach der Hochzeit im Fürstentum genoss das Paar die gemeinsame Auszeit – jetzt steht fest, dass die beiden nicht mehr lange zu zweit bleiben werden.

Und lange kann der frischgebackene Ehemann die Füße ohnehin nicht hochlegen. Dieses Wochenende endet die Formel-1-Sommerpause: In Zandvoort steht der Große Preis der Niederlande auf dem Programm. Nach der privaten Baby-Bombe geht es für Leclerc also wieder um Punkte, Podestplätze und den nächsten Angriff mit Ferrari.

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