oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Start-Chaos

Formel-1-Teams müssen vor Rennen Software-Update durchführen

SR
von
Ferrari-Mechaniker entfernen Reifenwärmer von einem Formel-1-Auto in der Boxengasse.
© APA/AFP/POOL/ANNICE LYN
Der GP von Bahrain in Malaysia wurde zur totalen Farce. Nach einer Regenverzögerung gab es große technische Probleme.
OE24 auf Google bevorzugen

Formel-1-Fans, die sich am Sonntag um 9 Uhr früh (MESZ) mit dem Kaffee vor den Fernseher gesetzt haben, mussten lange warten und konnten sich jede Menge Zeit lassen. Nach heftigen Regenfällen wurde der Rennstart zuerst um 40 Minuten verschoben. Doch was dann folgte, war eine Farce, wodurch die Kritik an den neuen Regularien nicht geringer wird.

Auch interessant

Ferrari-Drama & Abbruch: Totales Chaos vor Renn-Start

Ärger bei Mercedes: "Hat überhaupt nicht funktioniert"

Verstappen holt Pole in Sepang

Mehrere Fahrer klagten in der Einführungsrunde, dass sie nicht richtig beschleunigen könnten. Vor allem die Ferrari-Motoren waren betroffen, doch auch Max Verstappen hatte Probleme. Der Grund wurde nicht in der Öffentlichkeit kommuniziert. Ebenso wenig, wie eine neue Startzeit.

Um 10.20 Uhr (16.20 Uhr Ortszeit) kursierte die inoffizielle Meldung, dass die FIA ein Softwareupdate an die Teams geschickt hat, das man vor dem neuerlichen Rennstart noch installieren müsse. Kurz darauf wurde der neue Start für 16.33 Uhr Ortszeit bestätigt. Mit einer neuen Software und einem Wettlauf gegen die Zeit, denn kurz nach 19 Uhr geht die Sonne in Sepang unter und es gibt auf dem Traditionskurs kein Flutlicht, das stark genug für die Ansprüche der Formel 1 ist.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ferrari-Drama & Abbruch: Totales Chaos vor Renn-Start

Sarah Spitaler (LPD Wien) | Der große oe24 Karriere Day

Katie Holmes strahlt in transparentem Samt-Look

Wirecard Österreich an deutschen Investor verkauft

Formel 1: Entscheidung um WM-Finale gefallen

Formel-1-Teams müssen vor Rennen Software-Update durchführen

Verstappen holt Pole in Sepang

Ärger bei Mercedes: "Hat überhaupt nicht funktioniert"

Das ist der "coolste" E-Scooter-Fahrer Wiens

Paris investiert in Schienengüterverkehr