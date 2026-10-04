Formel-1-Teams müssen vor Rennen Software-Update durchführen

Der GP von Bahrain in Malaysia wurde zur totalen Farce. Nach einer Regenverzögerung gab es große technische Probleme.

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Formel-1-Fans, die sich am Sonntag um 9 Uhr früh (MESZ) mit dem Kaffee vor den Fernseher gesetzt haben, mussten lange warten und konnten sich jede Menge Zeit lassen. Nach heftigen Regenfällen wurde der Rennstart zuerst um 40 Minuten verschoben. Doch was dann folgte, war eine Farce, wodurch die Kritik an den neuen Regularien nicht geringer wird.

Mehrere Fahrer klagten in der Einführungsrunde, dass sie nicht richtig beschleunigen könnten. Vor allem die Ferrari-Motoren waren betroffen, doch auch Max Verstappen hatte Probleme. Der Grund wurde nicht in der Öffentlichkeit kommuniziert. Ebenso wenig, wie eine neue Startzeit.

Um 10.20 Uhr (16.20 Uhr Ortszeit) kursierte die inoffizielle Meldung, dass die FIA ein Softwareupdate an die Teams geschickt hat, das man vor dem neuerlichen Rennstart noch installieren müsse. Kurz darauf wurde der neue Start für 16.33 Uhr Ortszeit bestätigt. Mit einer neuen Software und einem Wettlauf gegen die Zeit, denn kurz nach 19 Uhr geht die Sonne in Sepang unter und es gibt auf dem Traditionskurs kein Flutlicht, das stark genug für die Ansprüche der Formel 1 ist.