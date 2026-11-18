Es ist die wohl größte Glaubensfrage der Formel-1-Geschichte: Michael Schumacher oder Lewis Hamilton? Ralf Schumacher hat darauf eine glasklare Antwort – und spart nicht mit deutlicher Kritik am aktuellen Ferrari-Piloten.

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Im Sky-Podcast "Backstage Boxengasse" fand der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (51) deutliche Worte zur aktuellen Debatte rund um Rekordweltmeister Lewis Hamilton.

Auf die Frage nach dem direkten Vergleich mit seinem Bruder Michael ließ der TV-Experte keinen Zweifel aufkommen: "Mein Bruder war deutlich besser!"

Dabei stellte Ralf Schumacher sofort klar, dass seine Aussage nicht aus persönlicher Abneigung resultiere. "Ich habe nichts Persönliches gegen Lewis und gönne ihm jeden Erfolg", betonte er, auch wenn ihm manche Fans in den sozialen Medien das Gegenteil unterstellten. Aus rein sportlicher Sicht gebe es jedoch gravierende Unterschiede.

Lewis Hamilton bekam sein Fett ab von Ralf Schumacher. © Getty Images

"Davon ist er sehr, sehr weit entfernt"

Den größten Schwachpunkt sieht Ralf Schumacher in Hamiltons Rolle als Führungspersönlichkeit innerhalb eines Rennstalls. Ein echter Teamleader zu sein, habe der Brite weder in seiner Zeit bei McLaren noch in seinen Erfolgsjahren bei Mercedes gelernt. "Davon ist er sehr, sehr weit entfernt", urteilte Schumacher hart.

Um seine These zu untermauern, verwies er auf den ehemaligen Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. Dieser habe Michael Schumachers Arbeitsweise und dessen Fähigkeit, ein Team zu formen und mitzureißen, stets als den absoluten Maßstab bei der Scuderia hervorgehoben – genau das, was Hamilton in seiner aktuellen, schwierigen Phase bei Ferrari offenbar vermissen lässt. Zuletzt kam der Brite beim Großen Preis von Brasilien nicht über einen enttäuschenden neunten Platz hinaus.

Abrechnung mit dem "Wasserträger"-Mythos

Auch ein häufiges Argument der Hamilton-Befürworter wollte Ralf Schumacher nicht gelten lassen: Oft wird behauptet, Michael Schumacher habe bei Ferrari leichteres Spiel gehabt, weil seine Teamkollegen reine "Wasserträger" gewesen seien.

Ralf hält dagegen und erinnert an die knapp verpassten Titel seiner damaligen Stallgefährten: Sowohl Eddie Irvine (1999) als auch Felipe Massa (2008) schrammten im Ferrari nur hauchdünn an der Weltmeisterschaft vorbei. Für Ralf Schumacher ist das der beste Beweis dafür, dass die Konkurrenz im eigenen Lager keineswegs schwach war – und Michaels Leistungen umso höher einzuschätzen sind.