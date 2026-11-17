Der Motorsportstar mit der größten Formel-1-Erfahrung sucht noch einmal das ganz große Abenteuer abseits der Asphalt-Strecken.

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Altmeister Fernando Alonso (45) macht erneut einen spektakulären Offroad-Ausflug. Der F1-Weltmeister der Jahre 2005 und 2006 wird Anfang 2027 bei der legendären Rallye Dakar starten. "Die Formel 1 hat für mich weiterhin oberste Priorität", so der Aston-Martin-Pilot. "Aber ich bin Rennfahrer, und Herausforderungen wie diese sind der Grund, warum ich den Wettkampf so liebe. Ich bin gespannt, was wir erreichen können."

Alonso überraschte bei Dakar-Premiere 2020

Bei seiner Dakar-Premiere 2020 war Alonso mit seinem spanischen Landsmann Marc Coma, selbst fünfmaliger Dakar-Gewinner auf dem Motorrad, als Co-Pilot bis auf den 13. Gesamtrang vorgefahren. Auf einer Etappe hatte es das Duo sogar auf Rang 2 geschafft. Damals saß er im Toyota, bei der kommenden Ausgabe, die wegen der Konflikte im Nahen Osten nicht in Saudi-Arabien, sondern vom 9. bis 23. Jänner in Portugal und Marokko ausgefahren wird, wird es ein Aston Martin Dreadnought sein.

Alonso: "Ich wollte mich dieser Herausforderung voll und ganz stellen und sowohl die Formel 1 als auch die Rallye Dakar im selben Jahr in Angriff nehmen." Die Dakar sei eine der anspruchsvollsten und schönsten Erfahrungen seiner Karriere, betonte Alonso, der auch schon bei den 24 Stunden von Le Mans antrat (und zweimal gewann) oder auch bei den Indy500 und den 24 Stunden von Daytona.

In der Formel 1 bestritt Alonso fast 450 Rennen, das erste 2001. Er feierte 32 GP-Siege und 106 Podest-Platzierungehn. Im kommenden Jahr wird er erneut für Aston Martin fahren und auf eine bessere Saison als die aktuelle hoffen, in der er im unterlegenen und oft defekten Auto bisher nicht über insgesamt sieben Punkte und Platz 17 im Klassement hinauskam.