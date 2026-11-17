Schnedlitz und Hafenecker rücken ins Klubpräsidium auf.

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Wien. Nach dem Ableben des stellvertretenden Klubobmanns der FPÖ, Norbert Nemeth, hat der freiheitliche Parlamentsklub am Dienstag über die Nachfolge entschieden. Als Mandatar zieht der niederösterreichische Ex-Skirennläufer Manuel Brunner statt Nemeth ins Parlament ein. Die beiden Generalsekretäre Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker wurden indes zu Stellvertretern von Klubobmann Herbert Kickl gewählt, wie die FPÖ am Abend per Aussendung mitteilte.

"Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker sind zwei zentrale Säulen der freiheitlichen Bewegung. Ich freue mich, dass die beiden künftig auch einen Beitrag an der Spitze des Parlamentsklubs leisten", erklärte Kickl laut Aussendung. Der FPÖ-Klubobmann hat damit nun insgesamt fünf Stellvertreter: Neben den beiden Generalsekretären sind das Dagmar Belakowitsch, Susanne Fürst und Peter Wurm. Der blaue Neo-Mandatar Manuel Brunner ist seit 2020 Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Purgstall an der Erlauf.

Der bisherige Vize-Klubobmann und langjährige freiheitliche Klubdirektor Norbert Nemeth war am 4. November unerwartet 57-jährig verstorben. Die Themenbereich Immunität und Geschäftsordnung, für die Nemeth als Bereichssprecher zuständig war, übernehmen Markus Tschank bzw. Michael Schilchegger.