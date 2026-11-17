Im Immunitätsausschuss des Parlaments stehen am Mittwochvormittag zwei Auslieferungsbegehren auf der Tagesordnung. Eines davon betrifft ÖVP-Mandatar Andreas Hanger.

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Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt will gegen ÖVP-Mandatar Andreas Hanger - er ist auch Fraktionsführer im Pilnacek-U-Ausschuss - ermitteln.

Der Grund: Die Grazer FPÖ-Finanzaffäre. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat bekanntlich die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Graz übernommen.

Hanger soll Anfang 2024 einen USB-Stick mit zumindest Teilen des Ermittlungsakts gegen zahlreiche steirische FPÖ-Politiker in einer Besprechung verteilt haben. Gegenüber Ermittlern erklärte er dann, er habe den Akt "weder in elektronischer noch in physischer Form erhalten".

Erstes Auslieferungsbegehren schon im April

Schon im April lag ein Auslieferungsbegehren der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in dem Zusammenhang vor. Sie sah den Verdacht auf Falschaussage. FPÖ und Grüne wollten Hanger ausliefern, die Koalitionsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS stimmten dagegen. Die Koalition befand, dass ein Zusammenhang zwischen der inkriminierten Handlung und der politischen Tätigkeit des Abgeordneten besteht. Hanger wurde dementsprechend nicht ausgeliefert.

Nun liegt ein neues Auslieferungsbegehren gegen Hanger vor. Es steht auf der Tagesordnung des Immunitätsausschusses am Mittwoch. Wie die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegenüber oe24 bestätigt, dreht sich auch dieses Auslieferungsbegehren um die FPÖ-Finanzaffäre und die Weitergabe des USB-Sticks. Nachdem die Koalition schon im April befand, dass ein Zusammenhang zur politischen Tätigkeit besteht, dürfte es wohl auch diesmal so sein.

Staatsanwaltschaft Leoben will gegen FPÖ-Mandatarin ermitteln

Das zweite Auslieferungsbegehren im Immunitätsausschuss betrifft die FPÖ-Abgeordnete und Bürgermeisterin von St. Michael Nicole Sunitsch. Gegen sie will die Staatsanwaltschaft Leoben ermitteln. Hier dürfte es um einen Flächenwidmungsplan gehen, wie oe24 aus dem Parlament erfuhr.

Entscheidend für Auslieferungsbegehren ist jedenfalls, ob ein unmittelbarer Zusammenhang zur politischen Tätigkeit besteht.