Salzburg
ÖVP-FPÖ-Streit: Hörl zieht Flughafen-Bewerbung zurück
Die Suche nach einem neuen Chef für den Salzburger Airport ist am Dienstagnachmittag um ein Kapitel reicher geworden. Nachdem die FPÖ zuvor öffentlich verkündet hatte, einer Bestellung von Johannes Hörl nicht zuzustimmen, zog der Manager seine Bewerbung für den Geschäftsführer-Posten zurück.
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Klare Worte gegen parteitaktische Spielchen
In einer schriftlichen Stellungnahme begründete Hörl seine Entscheidung deutlich und übte Kritik an der politischen Vorgehensweise. Er erklärte dazu wörtlich: "Die Regierungspartei FPÖ hat sich nunmehr öffentlich festgelegt, meine Bestellung zum Geschäftsführer offensichtlich aus parteitaktischen Überlegungen nicht vorzunehmen. Für solche Spielchen stehe ich nicht zur Verfügung".
Suche nach Leitung bleibt offen
Durch den Rückzug von Johannes Hörl ist die Besetzung an der Spitze des Salzburger Flughafens weiterhin ungeklärt. Wie es im Poker um den nächsten Flughafen-Chef nun weitergeht, bleibt nach der jüngsten Absage offen.
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