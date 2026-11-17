Nach der Einigung von Bund, Ländern und Gemeinden auf die Schaffung von Facharztzentren hat dieses Vorhaben der Reformpartnerschaft nun einen neuen Namen.

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Die Einrichtungen werden "Gesundheitskliniken" heißen, gab Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) in einem Medienbericht bekannt. Von den Grünen gab es scharfe Kritik: "Ein neues Türschild ist noch keine Gesundheitsreform".

Die ersten der neuen Gruppenpraxen, die zusätzlich zu den allgemeinmedizinisch ausgerichteten Primärversorgungszentren etabliert werden, soll es jedenfalls schon ab 2027 geben. Alle sollen zumindest drei unterschiedliche Fachrichtungen unter einem Dach vereinen, orientiert am regionalen Bedarf. Damit will man die Spitäler entlasten, und zwar gemeinsam finanziert vor allem von Bundesländern und Krankenversicherung. Auch eine Anschubfinanzierung bis zum nächsten Finanzausgleich ist geplant.

SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan wertete dies in einer Aussendung als wichtigen Schritt für eine bessere Gesundheitsversorgung. "Gesundheitskliniken bringen mehr Kassenmedizin und kürzere Wartezeiten", freute er sich.

Ralph Schallmeiner (Grüne). © APA/HELMUT FOHRINGER

Grünen-Kritik an Schumann

Skeptischer die Grünen: "Ein neues Türschild ist noch keine Gesundheitsreform", meinte deren Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner. Er forderte klare Antworten darauf, wie viele dieser Zentren es wann geben werde, wie lange sie offen haben sollen und welche Leistungen man dort mit der E-Card bekommen werde. Unklar sei auch, wer die Planungshoheit habe, kritisierte der Grüne.