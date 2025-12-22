Meister Sturm trennt sich von Trainer Säumel

Paukenschlag bei Meister Sturm Graz. Wie der Verein bekannt gegeben hat, trennt man sich von Cheftrainer Jürgen Säumel.

Der interne Machtkampf zwischen Sport-Boss Michael Parensen und Trainer Jürgen Säumel geht an den deutschen Geschäftsführer. Der Meister gab die Trennung mit sofortiger Wirkung vom Grazer Urgestein bekannt. Nach einem durchwachsenen Herbst trennte sich der Fußball-Meister zwei Tage vor Weihnachten von Coach Jürgen Säumel. Wie der 41-jährige Steirer wurde auch Co-Trainer Martin Lassnig von seinen Aufgaben entbunden.

Sein Nachfolger soll beim Trainingsauftakt am 2. Jänner präsentiert werden. „Jürgen Säumel war als Spieler eine Legende bei Sturm Graz, und auch als Trainer konnte er seine Spuren hinterlassen. Sich von verdienten Personen im Verein zu trennen, fällt nie leicht – dennoch sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, diesen Schritt setzen zu müssen. Ich möchte mich bei Jürgen Säumel im Namen der gesamten Sturmfamilie bedanken und wünsche ihm alles Gute für seinen weiteren Weg“, so Klub-Boss Christian Jauk.

Säumel ist nach Joao Sacramento (LASK), Peter Pacult (WAC), Peter Stöger (Rapid) und Mitja Mörec (Blau-Weiß Linz) der bereits fünfte Trainer in dieser Saison, der vorzeitig gehen muss. Mit Dietmar Kühbauer, der vom WAC zum LASK wechselte, wurde zudem ein erfolgreich arbeitender Coach von einem direkten Ligakonkurrenten abgeworben. Nur mehr sieben der zwölf Oberhausvereine haben somit zum Jahreswechsel noch den gleichen Trainer wie zu Saisonbeginn.