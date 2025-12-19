Schinkels: Viel Arbeit für den Weihnachtsmann

Bei aller Euphorie über die WM-Qualifikation unserer Nationalmannschaft ist mir, wenn ich an unseren Fußball denke, nicht zum Feiern zumute. Ich fürchte, ich muss meinen Finger bzw. eine ganze Faust in die offene Wunde legen. Aber vielleicht hat ja der Weihnachtsmann Mitleid mit uns.

Nachdem wir uns im Europacup zur Lachnummer gemacht haben, bleibt noch die heimische Meisterschaft. Aber auch die ist ein einziges Trauerspiel.

Unsere Klubs feuern die Trainer wie die Silvesterraketen. Auf der anderen Seite holen wir Legionäre, die woanders nicht einmal als Weihnachtswichtel unterkommen würden.

In Favoriten tobt der Grabenkampf

Die meiste Arbeit für den Weihnachtsmann gibt's derzeit in Favoriten. Neben der sportlichen Rumpelfahrt muss er einen Machtkampf zwischen zwei Lagern schlichten. Auf der einen Seite das "Camp Michi Wagner", den neuen Sportdirektor. Auf der anderen Seite das "Camp Werner" mit dem Investor, der den Deutschen Thomas Zorn als Finanz-Entscheider installieren will. Ich bin schon gespannt, wer diesen Grabenkampf übersteht.

In Hütteldorf brennt der Baum

Dann geht's weiter im Schlitten nach Hütteldorf. Auch hier brennt der Hut lichterloh. Als Trainer Stöger gefeuert wurde, war Rapid Zweiter, aktuell dümpeln die Grün-Weißen auf Platz 7 und müssen ums Meister-Playoff zittern. Fröhliche Weihnachten!

Silvesterkracher bei Sturm Graz

Auch bei Meister Sturm Graz wird kaum X-Mas-Stimmung aufkommen. Bei der explosiven Stimmung, die zwischen Trainer Säumel und Sportchef Parensen herrscht, denk ich eher an Silvesterkracher.

Bullen werden Geschenke nachgeschmissen

Und in Salzburg? Da lachen die Bullen im Schneckenrennen von der Tabellenspitze und wissen nicht, warum. Aber kann man sich wirklich freuen, wenn einem die Geschenke nachgeschmissen werden?

LASK im Meister-Schlitten

Richtig Grund zum Feiern haben sie nur in Oberösterreich beim LASK und bei Aufsteiger Ried. Das Erfolgsgeheimnis von Didi Kühbauer? Er hat das Vertrauen der LASK-Bosse erworben und den Spielern klargemacht: Wer nicht folgt, der wird mit dem Schlitten zurück auf den Nordpol geschickt.

Sollten jetzt nicht noch weitere Weihnachtsgeschenke auftauchen, dann wird der LASK Ende Mai den Meister-Titel auspacken. In diesem Sinne: Fröhliche Weihnachten!