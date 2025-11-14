GR-Wahlliste der SPÖ mit 84 Personen

Die Liste der SPÖ für die Gemeinderatswahl in St. Pölten am 25. Jänner 2026 umfasst 84 Personen.

Es handelt sich um 43 Männer und 41 Frauen, das Durchschnittsalter liegt laut einer Aussendung bei 42 Jahren. Die Kandidatenriege ist vom Stadtparteivorstand der Sozialdemokraten einstimmig beschlossen worden. Eine genaue Reihung folgt nach der Stadtdelegiertenversammlung am 22. November, wurde angekündigt.

"Ich bin stolz, dass es uns auch diesmal gelungen ist, eine bunte und vielfältige Liste zusammenzustellen, die ganz St. Pölten abbildet - von Gastronomen bis zu Reinigungskräften, von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern bis zu Pädagoginnen und Pädagogen, von Kulturschaffenden über Ärztinnen bis hin zu Studierenden und Pensionistinnen und Pensionisten", hob Matthias Stadler, Bürgermeister und SPÖ-Stadtparteivorsitzender hervor. Alle Stadtteile sowie diverse Altersgruppen seien vertreten.

Veränderungen im Team

Nicht mehr kandidieren werden laut Aussendung die aktuellen Mandatare Heinz Hauptmann, Harald Stöckl sowie Hans-Joachim Haiderer. Auf dem Posten des Vizebürgermeisters war bei der SPÖ bereits im August eine Rochade vollzogen worden, Michael Kögl folgte auf den scheidenden Harald Ludwig.

Die SPÖ war in der niederösterreichischen Landeshauptstadt bei der Gemeinderatswahl im Jänner 2021 trotz eines Minus von 2,98 Prozentpunkten mit 56,02 Prozent klar Erste geblieben. Stadler hat mittlerweile seinen Vorgänger Willi Gruber (1985 bis 2004) als längstdienender Bürgermeister St. Pöltens in der Zweiten Republik abgelöst.

Wer aller dabei ist

Auch Ricardo Zanot, vielen bekannt als "Ananasboss“ und Interne-Größe, tritt auf der Stadler-Liste an. Ebenso Konstantin Taufner-Mikulitsch, der mit seiner Arbeit als Fotograf schon viele St. Pöltner ins beste Licht gerückt hat. Stadler: "Mit Johannes Koller, Managing Director, Head of Investment Solutions & Services bei Bank Austria und Schoellerbank, haben wir einen ausgewiesenen Finanzexperten gewinnen können. Ferner bereichert uns Karin Zauner-Lohmeyer, Teamleiterin beim Wohnfonds Wien, Expertin für Wohnen und Nachhaltigkeit sowie Sprecherin der europaweiten Bürgerinitiative Housing for All. Auch Dr. Geni Leonie, Ärztin für Allgemeinmedizin, zählt zu unseren Kandidatinnen, genauso wie Victoria Bischof, Leiterin des Tierheims in St. Pölten – ein weiterer Beleg für die Vielfalt und Kompetenz unserer Liste.“