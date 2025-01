× Robbie Williams: „Mein Film ist ein narzisstischer Traum!“

Ab heute macht sich Robbie Williams bei uns im Kino zum KI-Affen. Mit „Better Man“ liefert er das erste Film-Highlight des Jahres und das perfekte Warm-Up für sein Wien-Konzert am 12. Juli im Happel Stadion.

„Der Film des Jahrhunderts. Es ist ein narzisstischer Traum: Ein Biopic nur über mich. Ich singe darin. Ich schauspiele. Ich habe es produziert und ich hätte wohl auch Regie führen können!“ Auch bei seinem Neujahrskonzert in Sydney rührte Robbie Williams schamlos die Werbetrommel für seinen neuen Film „Better Man“. Und das sogar mit ganz neuen Songtexten. So fügte er bei seiner acht Song starken Hit-Show dem Titeltrack gleich die witzigen Zeilen “So go and watch my movie, it#s full of drugs and sex. I got my own biopic. I’m not even dead.” bei. Also: Schaut euch meinen Film an, er ist voller Drogen und Sex. Ich habe mein eigenes Biopic. Dabei bin ich noch nicht einmal tot.“





Zeilen die er am 12. Juli wohl auch in Wien anstimmen wird, denn da eröffnet Robbie mit einer Greatest-Hits-Show rund um 100 Millionen-fach verkauften Hymnen wie „Let Me Entertain You“, „Feel“ oder „Angels“ die Konzert-Saison im Happel-Stadion, die heuer auch Iron Maiden (17. Juli), Seiler & Speer (19. Juli) und das coole Doppelpack von Guns N’Roses und den Sex Pistols (24. Juli) nach Wien bringt. „Das wird das beste Konzert eures Lebens!“, so Robbie, der mit seiner neuen Single „Forbidden Road“ bereits am Sonntag (5. Jänner) auf einen Golden Globe hoffen darf.

© Instagram ×

© TOBIS Film GmbH ×

© TOBIS Film GmbH ×

Auch Platz 1 der Kino-Charts ja sowieso, denn „Better Man“, wo er sich 134 emotionelle Minuten lang als KI-Chimpanse (!) zeigt, gilt als erstes Film-Highlight des Jahres.