× Oscars kicken Robbie Williams raus! Song wurde abgekupfert! Disqualifikation!

Der Oscar-Traum von Robbie Williams ist vorzeitig geplatzt. Die Academy streicht ihn von der Shortlist, weil sein neuer Hit „Forbidden Road“ so ähnlich wie ein Soundtrack aus dem Jahr 1973 klingt.

“Das ist ein potenzieller Oscar-Winner“. Im oe24-Interview jubelte Robbie Williams noch über den Hollywood-Erfolg für seinen neuen Hit “Forbidden Road” mit dem er es zuerstauf die Nominierungsliste für die Golden Globes („Das sit gut für mein Ego!“) und in Folge sogar auf die Oscar Shortlist schaffte. Doch jetzt ist der Traum von seinem allerersten Oscar geplatzt, denn die Acaemy hat Robbie disqualifiziert! Sein neuer Hit aus dem Film „Better Man“ weist Ähnlichkeiten mit dem Song „I Got A Name“ von Jim Croce auf, der schon 1973 im Film „The Last American Hero“ zu hören war.

Laut den Statuten der Academy müssen die Beiträge in der Kategorie "Best Original Song“ komplett neu und spezifisch für den Film geschaffen sein, was bei Robbie offenbar nicht der Fall war. "Diese Entscheidung würdigt unsere Regeln und schützt die Einzigartigkeit der Kategorien für Originalmusik", erklärte die Academy Robbies Disqualifikation in einem Statement.

Spannend: Just Charles Fox, einer der Autoren des Originalsongs und derzeitiges Mitglied des Leitungsgremiums der Musikabteilung der Academy, soll dabei eine zentrale Rolle gespielt haben.