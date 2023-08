Die billigsten und die teuersten Urlaubsländer Europas

Wo war der Urlaub dieses Jahr am teuersten, und wo am günstigsten? Das verrät nun ein neues Ranking der beliebtesten Urlaubsländer Europas.

Der Urlaub in Österreich ist dieses Jahr deutlich teurer geworden als beispielweise eine Reise ins Nachbarland Deutschland. Eine Untersuchung des deutschen Statistischen Bundesamts hat das Preisniveau in europäischen Urlaubsländern mit den Kosten in Deutschland verglichen. Das "Capital" Magazin hat daraus eine Rangliste der kostspieligsten und erschwinglichsten Urlaubsländer Europas erstellt.

Diese Urlaubsländer sind teurer als Deutschland

Insgesamt verzeichnen zehn Länder höhere Hotelpreise und Restaurantkosten als Deutschland, wobei Österreich den achten Platz unter den kostenintensivsten Urlaubsdestinationen Europas einnimmt. Die Schweiz ist absoluter Spitzenreiter wenn es um Preise für Hotel- und Restaurantbesuche geht – hier sind die Kosten um 61 Prozent höher als in Deutschland.

Top-10: Die teuersten Urlaubsländer in Europa

Schweiz: +61% Island: +53% Dänemark: +44% Norwegen: +41% Finnland: +25% Irland: +21% Schweden: +17% Österreich: +15% Belgien: +14% Frankreich: +9%

Diese Urlaubsländer sind billiger als Deutschland

Die Studie liefert auch Einblicke in die erschwinglichsten Urlaubsländer: In Albanien genießen Deutsche und Österreicher:innen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für ihren Urlaub. Hier bewegen sich die Preise für Gaststätten und Hotels rund 56 Prozent unterhalb der deutschen Kosten. Hingegen ist Italien die teuerste Destination in Süd- und Osteuropa, mit Preisen, die lediglich um etwa fünf Prozent günstiger sind.

Top-10: Die billigsten Urlaubsländer in Europa

Albanien: -56% Türkei: -56% Bulgarien: -52% Rumänien: -46% Montenegro: -46% Ungarn: -32% Malta: -28% Portugal: -28% Griechenland: -21% Tschechien: -18%

Besonders interessant für Urlaubende aus Österreich ist der Preisvergleich mit Kroatien, da aktuell Berichte über überhöhte Preise kursieren. Die deutsche Statistik widerlegt jedoch diese Behauptungen: Laut der Studie ist ein Aufenthalt in Kroatien für deutsche Tourist:innen tatsächlich um etwa 17 Prozent günstiger.