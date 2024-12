× Robbie: So cool war sein Premieren-Konzert

Mit dem Film „Better Man“ treibt uns Robbie ab 2. Jänner zu Tränen. Zur Film-Premiere legte er in Köln noch ein Aftershow-Konzert mit Gänsehaut-Faktor nach. oe24 war live dabei.

„Normal spielt er in Stadien, aber heute gibt es ein Club-Konzert und ihr seid dabei!“ Schon die Anmoderation brachte es für die 500 glücklichen Besucher auf den Punkt. Megastar Robbie Williams hautnah in einem Raum, der wohl kleiner als sein Badezimmer ist, darf man schon als Besonderheit werten. Sein Entree ebenfalls. Denn Robbie stimmte den edlen Dean Martin Klassiker „Ain’t that a Kick in the Head“ am Weg seitlich durch das Publikum an! „Und habt ihr geweint?“ fragte sein Premieren-Publikum gleich mal keck über den Film aus. „Ja - das ist fucking gut. Und erzählt bitte weiter wie großartig der Film ist.“

Vor „Love Supreme“ wunderte er sich über ein Look-A-Like seines Take That Kollegen Howard Donald im Publikum. „Gibst du jetzt vor Deutscher zu sein?“ und zum Film-Titletrack „Better Man“ macht er sich über seine Verwandlung zum Kino-Affen lustig. „Ich sehe mich als etwas unterentwickelt. Als Affe! Und ich will, dass die ganze Welt das weiß. Haha. Das ist natürlich Schwachsinn! Aber habt ihr gesehen wie verdammt sexy dieser Affe ist?“ Der wurde ja von Jonno Davis als Motion Capture-Vorlage gedoubelt („Sein Arsch ist schöner als meiner!“) und dafür holte ihn Robbie nach „Feel“ auch zum Dank auf die Bühne.

Danach bekam Security-Dame Bella zunächst ihr Fett ab („Wie alt bist du? 27? Wann bist du geboren? 1997. Komisch. Ich war ja vor 1997 in Köln“) und dann den Hit „She’s The One“ gewidmet. „Oder vielleicht besser deiner Mama?“

© zeidler ×

e24-Reporter Thomas Zeidler-Künz war bei Robbies Aftershow-Party

Mit der ewigen Mit-Hymne Angels („Mit diesem Song kann ich mich aus jedem Schlamassel retten selbst als ich einst meine Fans beschimpfte weil sie nicht aufgestanden sind. Dabei war das Rollstuhltribüne“) bei den auch Robbie selbst die „Gänsehaus“, wie er in gebrochene Deutsch bemerkte, kam, ging’s ins Schunkel-Finale, dem Robbie noch „einen zukünftigen Oscar Winner“, also den aktuellen Hit „Forbidden Road“ draufsetzte. Nach 53 unvergesslichen Minuten ging er wieder seitlich durch das Publikum ab. Wenn sein Wien-Konzert am 12. Juli im Happel Stadion nur halb so gut wird, dann ist es wohl noch immer das Beste des Jahres.