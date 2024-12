× Robbie: „In meinem Film bin ich die meiste Zeit ein Arschloch!“

Robbie Williams sorgte am Sonntag mit seiner Filmbio „Better Man“ in Köln für ganz großes Kino. oe24 war am Red Carpet mit dabei.

Lukas Podolski, Aleksandra Bechtel, Sarah Engels oder Birgit Schrowange - wenn Robbie Williams ruft, dann herrscht Kreisch-Alarm. Auch bei den Stars. Am Sonntag lud der Pop-Gigant in Köln zur Deutschland-Premiere seines sensationellen Biopics „Better Man“, mit dem er sich ab 2. Jänner auch bei uns im Kino zum Affen macht. oe24 war im Cinedom am Red Carpet mit dabei. oe24-Zeidler mit Robbie Williams © Zeidler × „Im Film bin ich die meiste Zeit ein Arschloch!“ Deshalb lasse mich von einem KI-Schimpansen doublen, weil man Tieren mehr Empathie entgegen bringt als Menschen,“ erklärt Robbie seinen Auftritt als KI-Chimpanse, bei dem er unter der Regie von Michael Gracey ("The Greatest Showman") von Jonno Davies („Er hat einen viel schöneren Arsch als ich“) als Motion Capture-Vorlage gedoubelt wird. Auch im Drogenrausch, mit Groupies und als „Alptraum-Lover“ von Nicole Appleton. „Als ich das gesehen habe, habe ich mich geschämt, dass ich damals ihr idiotischer Freund war. Sie hatte das nicht verdient, sie ist ein guter Mensch aber ich war auf dem Höhepunkt meiner Sucht und meines Alkoholismus. Wirklich furchtbar!“ © Getty Images × Spanend: seine spätere Karriere („Love My Life“) und die glückliche Ehe mit Ayda sowie seine vier Kinder werden im hochemotionalen Film mit garantierter Tränen-Garantie gar nicht thematisiert. „Mein Leben hat sich so drastisch verbessert. Ganz ohne Dramen und Schocker. Das ja will niemand sehen“, lacht er auf oe24-Anfrage. Mit dem Aufregen fühlt er sich übrigens auch abseits der Leinwand wohl: „Wenn ich zu einer Dinner-Party geladen bin und dort die Leute nicht schockieren kann dann hatte Ich keinen guten Abend!“ © Getty Images × Cool: für die Aftershow-Party hatte Robbie in Köln auch ein Mini-Konzert rund um den brandneuen Hit „Forbidden Road“ geplant. Als Warm-Up für seine große Tour, mit der er am 12. Juli auch im Happel Stadion stoppt.