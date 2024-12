Helene Fischer kuschelt mit Robbie UND Silbereisen

„She‘s The One!“ Stargast Robbie Williams bringt es mit seiner Hymne samt Kuschel-Alarm auf den Punkt! Helene Fischer ist die neue TV-Queen und wird uns am 25.12. das Weihnachtsfest versüßen.

Mit heißer Modeschau, Akrobatik-Einlagen, Star-Duetten auch mit Ex-Freund Florian Silbereisen und dem TV-Comeback von Reinhard Mey nach 25 Jahren. oe24 war bei der Aufzeichnung in der Düsseldorfer Messehalle dabei und erlebte Helene auch ganz entspannt, denn bei einer Umbaupause griff sie sogar helfend zum Wischmopp! „Das bin ich ja von zuhause gewöhnt.“

© Instagram

Eine witzige Privat-Einlage zwischen fast vier Stunden Power-Show. Schon zur Eröffnung „Jetzt oder nie“ schwebte sie begleitet von unzähligen Feuerfontänen im knappen weißen Body auf einer Ringkonstruktion vom Hallendach herab! Dann jagte ein Hit-Duett das nächste: „Marlene“ (Marianne Rosenberg), „Time After Time“ (Maite Kelly), „Jenseits von Eden“ (Nino de Angelo), „Footloose“ (Giovanni Zarrella), „Shape Of You“ (David Garrett) oder „Beifahrer“ mit Chart-Durchstarterin Ayliva. Dazu holte sie für „Schau mal herein“ sogar Ex-Freund Florian Silbereisen auf die Bühne. „Das ist immer etwas ganz Besonderes für mich. Auch nach all den Jahren,“ so Helene gerührt.

Kess: Bei „Atemlos“ riss ihr einer der Tänzer Teile vom roten Kleid vom Leib, um ein sexy Bustier zu enthüllen! Auch das Dekolleté beim Ballett-Musical „Billy Elliott“ war nicht ganz jugendfrei. Dazu gab sich Helene Fischer ungewohnt angriffslustig und stimmte sogar den umstrittenen Aufreger „Aramsamsam“ an. Als Teil des Kinderlieder-Medleys, für das sie sogar eine Zugabe ankündigte. „Da ist noch viel Raum für mehr. Wir sind bald wieder im Studio!“

Als Highlight gab‘s die große Robbie-Show als Promo zu seinem neuen Film „Better Man“, bei dem er ja von einem KI-Affen gespielt wird: „Welches Tier sollte denn dich spielen, Helene?“ - „Ein Erdmännchen!“ Nicht nur da tobte die Halle. Nachzusehen am 25. Dezember um 20.15 Uhr auf ORF2.