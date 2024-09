× Sogar Robbie Williams jubelt über die Oasis Reunion

„Die Oasis-Reunion wird ein heilsamer Moment für unser Land sein“ Selbst Robbie Williams, der mit den Gallagher Brüder seit Jahren im Clinch liegt, ist von der Oasis-Verbrüderung begeistert.

1995 fielen sie sich am Glastonbury Festival Alk- und Drogen-umnächtigt in die Arme. Seitdem herrscht zwischen Robbie Williams und Oasis Dicke Luft. Noel Gallagher ätze über den „fetten Ex-Tänzer von Take That“ und Liam spannte ihm 1999 sogar seine Verlobte Nicole Appleton aus. Mit ein Grund warum Robbie ihn dann sogar zu einem Boxkampf aufforderte. Alles vergeben und vergessen: Nachdem Robbie schon auf seiner letzten Tour, wo er ja auch in Wien und Schladming den Oasis-Hit „Don’t Look Back In Anger“ anstimmte, ein erstes Friedensangebot lieferte, überrascht er nun mit einem langen Insta-Posting, wo er ergriffen über das Comeback von Oasis jubelt.

© Simon Emmett ×

© zeidler ×

„Die Oasis-Reunion wird ein heilsamer Moment für unser Land sein.“ Und weiter: „Ich finde es verdammt genial. Ich finde es auch faszinierend. Allein die Seifenoper wird entweder spannend oder gruselig anzusehen sein.“

Dazu bricht Robbie gleich eine Lanze für seinen ehemaligen „größten Feind“ Liam Gallagher: „Selbst wenn Liam auf der Toilette von sein Handy vorliest, wäre charismatischer und faszinierender als 99,9 % der Weltbevölkerung in ihrer geheimnisvollsten Phase. Er muss nur dastehen und singen, damit das Publikum garantiert auf seine Kosten kommt.“

© Getty Images ×

Trotz aller Verbeugung vor der Oasis-Reunion („Diese Konzerte werden unglaublich sein, etwas ganz Besonderes“) kann sich Robbie natürlich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: „Noel wird auch da sein.“