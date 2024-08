× Oasis-Comeback wird noch gigantischer: 3 weitere Konzerte sind fix!

Am Samstag startet der Vorverkauf zur heißersehnten Oasis-Reunion. Schon jetzt wurden dafür weitere Konzerte fixiert!

„Aufgrund der beispiellosen Nachfrage werden drei neue Termine in Großbritannien zu Oasis Live ‘25 hinzugefügt!“ Das unerwartete Comeback von Oasis wird nun noch gigantischer. Zu den bereits angekündigten 14 Stadien-Konzerten in England und Irland haben die nach 15 Jahren Streit wieder vereinten Brüder Liam und Noel Gallagher sogar noch vor dem für Samstag angesetzten Vorverkaufsstart 3 weitere Konzerte angekündigt: Am 16. Juli in Manchester, am 30. Juli im Londoner Wembley Stadion, wo man nun bereits bei 5 Konzerten steht, und am 12. August in Edinburgh.

© Getty Images ×

Das sind die Tourdaten von Oasis:

4. Juli Cardiff, Principality Stadium

5. Juli Cardiff, Principality Stadium

11. Juli Manchester, Heaton Park

12. Juli Manchester, Heaton Park

16. Juli Manchester, Heaton Park

19. Juli Manchester, Heaton Park

20. Juli Manchester, Heaton Park

25. Juli London, Wembley Stadium

26. Juli London, Wembley Stadium

30. Juli London, Wembley Stadium

2. August London, Wembley Stadium

3. August London, Wembley Stadium

8. August Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9. August Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

12. August Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16. August Dublin, Croke Park

17. August Dublin, Croke Park

4. Juli 2025. Das ist das Datum, auf das die Rock-Welt so sehnsüchtig gewartet hat. Nach 15 Jahren Streit feiern Liam und Noel Gallagher im Principality Stadium von Cardiff die heiß ersehnte Oasis-Reunion. Das wurde Dienstagfrüh auf der Homepage bestätigt. Insgesamt 14 Konzerte in Cardiff, Manchester, dem Londoner Wembley-Stadion, Edinburgh und Dublin gehen am 31. August in den Verkauf.

© Getty Images ×

Somit gehen nun am Samstag gleich über 1,2 Millionen Tickets in den Verkauf. Insider rechnen mit einem Crash der Vorverkaufs-Seiten. Auch weil bis zu 10 Millionen Fans aus aller Welt um die begehrten Tickets ringen sollen. Indes werden Gerüchte über weitere Konzerte laut. Nicht nur in England und Irland, sondern auch in den USA, Südamerika, Japan und Australien. Ein heißes Gerücht haben Oasis jedoch bereits dementiert: Es gibt keinen Auftritt am Glastonbury Festival!